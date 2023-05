Todas las fotos: del llamativo look de la China Suárez a la especial noche que compartió con L-Gante

escuchar

Eugenia Suárez se robó todas las miradas anoche en la antesala del cine Hoyts del DOT Baires Shopping . Es que, además de apropiarse del rol de anfitriona en el marco de la premiere Objetos, el film que la tiene como protagonista junto a Álvaro Morte, impactó con su look osado, su simpatía y su buena onda con las celebrities que participaron del evento como invitados.

A pura sonrisa, la actriz posó con todos los famosos que compartieron con ella la gala. Incluso con L-Gante, el referente de la cumbia 420 que se mostró muy cerca de Wanda Nara luego de que estallara el Wandagate y la mediática empresaria acusara a la actriz de arruinar a su familia por su supuesto affaire con Mauro Icardi, su marido. Como dato de color, vale aclarar que cuando se desató el escándalo, en octubre de 2021, Suárez se encontraba en España rodando esta película.

Para la avant premiere de Objetos, la China eligió un exclusivo diseño del correntino Javier Saiach. Así, la actriz no pasó desapercibida con un outfit verde esmeralda de cuello alto, importantes mangas y cola, que decidió acompañar con unas sandalias brillantes Gerardo Viercovich

Un desafío muy esperado

Dirigido por Jorge Dorado, Objetos es un thriller psicológico con tintes de cine noir que relata la historia de Mario (Álvaro Morte), un encargado de un galpón de objetos perdidos que, tras encontrar una valija que contiene restos humanos y ropa de bebé, emprende un camino que lo lleva a adentrarse en el sórdido mundo del tráfico de personas. Este recorrido lo llevará a encontrarse con Sara (China Suárez), una víctima de la trata desde temprana edad y con quien intentarán ayudarse mutuamente.

Entre risas y miradas cómplices, Jorge Dorado, el director del film, posó para las fotos con parte del elenco: Suárez, Daniel Aráoz, Álvaro Morte, Selva Alemán y Andy Gorostiaga Gerardo Viercovich

Para acompañar a la China Suárez en la gran noche previa al estreno comercial de Objetos, llegaron al país Álvaro Morte -el Profesor de La casa de papel-, Jorge Dorado -el director del film- y el actor Andy Gorostiaga Gerardo Viercovich

“La historia me voló la cabeza, me encantan las películas y las series de crímenes e investigación”, confió la actriz en diálogo con LA NACION. “Me entusiasmó que fuese una coproducción con España, país en donde siempre quise trabajar, cuando me dijeron que iba a estar Álvaro Morte, justo era el boom de La casa de papel, y, por supuesto, me enamoré de mi personaje, así que todo era demasiado tentador”, reveló de inmediato.

Además de Suárez y Morte, en Objetos -una coproducción entre la Argentina, España y Alemania en la que participaron TVE, Amazon Studios y Star Distribution- se lucen figuras como Aráoz, Gorostiaga, Verónica Echagui, Maitane San Nicolás, Alemán y Zorion Eguileor.

La China confesó que uno de los motivos por los cuales aceptó la propuesta para hacer Objetos fue la presencia de Álvaro Morte. "Justo era el boom de La casa de papel", explicó a LA NACION Gerardo Viercovich

Parte del elenco del film. Los argentinos Daniel Aráoz y Selva Alemán se mostraron muy compinches con sus pares españoles Gerardo Viercovich

Selva Alemán llegó al evento de la mano de Arturo Puig. La pareja, una de las más duraderas y queridas del mundo del espectáculo vernáculo, se mostró muy atenta con la prensa y con el resto de los invitados. Para la ocasión, la actriz optó por un traje color marfil Gerardo Viercovich

Mery del Cerro, una de las fieles amigas de la China, no se quiso perder la gran noche. Para la velada optó por un traje color violeta, make up natural y una cartera negra haciendo juego Gerardo Viercovich

Si bien cuando estalló el Wandagate Mery y la China se distanciaron, con el tiempo supieron dejar atrás las diferencias y hacer valer la amistad. Por eso la exparticipante de MasterChef Celebrity no se quiso perder la gran noche de su amiga Gerardo Viercovich

La China Suárez siempre destaca que su mamá es su gran sostén y la noche de ayer no fue la excepción. Marcela Riveiro participó de la avant premiere de Objetos y posó muy contenta junto a su hija Gerardo Viercovich

Un look para la ocasión

Una noche tan especial merecía un look a la altura, y la China Suárez entendió la consigna a la perfección. Amante de la moda y siempre subida a las últimas tendencias pero con toques muy personales, en esta ocasión la también cantante deslumbró con un vestido con la firma de Javier Saiach color verde esmeralda. Al diseño, de cuello alto, mangas abullonadas de corte francés, falda corta con volantes en la parte delantera y una extensa cola unida con una larga capa que se extendía en la parte trasera, lo acompañó con sandalias brillantes y pendientes plateados. En el pelo, dos trenzas eternas acentuaron sus facciones.

Dentro del total look de la China, muchos destacaron su peinado: unas eternas trenzas que combinaron con el outfit y acentuaron sus facciones Gerardo Viercovich

Agustín Bernasconi y Valentina Zenere optaron por un look rockero y descontracturado para el evento: ella botas de caña alta, mini y campera de cuero y él, musculosa blanca fit, camisa atada a la cintura y zapatillas retro Gerardo Viercovich

Marcela Riveiro, mamá de la China, junto a Paula Fukuhara, mujer del hermano de la actriz. Su cuñada participó del evento a días de ser mamá. Fue Eugenia quien compartió en sus redes la feliz noticia Gerardo Viercovich