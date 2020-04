Coronavirus en Tokio: la propuesta de la gobernadora que involucra a Marie Kondo

La gobernadora de Tokio le sugirió a la gente que pase su tiempo en cuarentena siguiendo los consejos de la gurú del orden Crédito: Netflix

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de abril de 2020 • 15:10

La "gurú del orden" Marie Kondo, conocida por su método de "Conserva solo lo que te haga feliz y despréndete de lo demás", alcanzó mayor trascendencia estos últimos días.

Yuriko Koike, gobe rnadora de Tokio, instó a la ciudadanía a quedarse en su casa en cuarentena para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus, y sugirió qué hacer en los momentos más difíciles del aislamiento, entre cuyas actividades se encuentran las enseñanzas que propone Kondo.

De cara a la Semana Dorada de Japón -la inminente festividad que comienza el 29 de abril y finaliza el 6 de mayo-, la Gobernadora sugirió que, para emplear el tiempo en algo entretenido y productivo, utilicen los consejos de Kondo en cuarentena. "Es la semana para quedarse en casa", dijo Koike, rebautizando la celebración.

La medida forma parte de la decisión general de Koike de establecer una campaña de distanciamiento social en la capital de Japón, para que la gente permanezca en sus casas durante el próximo período vacacional. Como consecuencia, concibió un sitio web en el que se podrá ver, en streaming, videos comandados por figuras famosas.

¡A ordenar con Marie Kondo! - Trailer - Fuente: Netflix 01:30

Video

"Habrá gente que piense, 'de acuerdo, ordenemos! y Marie dará indicaciones sobre la organización", explicó la Gobernadora.

Recientemente, Kondo, quien se volvió muy popular gracias al reality de Netflix ¡A ordenar...con Marie Kondo! , brindó consejos en su cuenta de Instagram sobre cómo guardar los juegos de los niños en este período de cuarentena.

"Las cajas para guardar zapatos pueden tener otra utilidad", escribió Kondo en la última publicación de su cuenta en Instagram. "Podés incluso usarlas para las muñecas", explicó la consultora japonesa en organización de interiores, quien también plasmó sus conocimientos en su exitoso libro, The Life-Changing Magic of Tidying Up .