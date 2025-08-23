Tom Hiddleston vivió un momento muy incómodo cuando le nombraron a Taylor Swift, su expareja

En el pasado amoroso de Taylor Swift, hay una historia que duró poco tiempo pero que dejó una huella indudable. Se trata de la época que la cantante compartió con Tom Hiddleston, el prestigioso actor inglés. En el año 2016, ellos formaron pareja durante unos pocos meses, aunque las fotos de ambos en ese período dan cuenta del profundo afecto que compartieron. Sin embargo, en el marco de una entrevista, Tom Hiddleston se mostró levemente incómodo cuando el nombre de su ex surgió de forma sorpresiva.

Hiddleston se encuentra al frente de La vida de Chuck, una película basada en un cuento de Stephen King. Por ese motivo él estaba dando una nota junto a su coprotagonista, Karen Gillan. En un momento de la charla, el entrevistador les pregunta qué les gusta hacer durante sus noches libres, y Tom respondió: “Me gustan los resúmenes deportivos, ya sean de futbol o de algún campeonato de tenis que me haya perdido. Hay un montón de periodistas especializados que escriben de manera realmente hermosa sobre deportes, y amo leer lo que hacen. Es un poco nerd”.

Tom Hiddleston y Taylor, un romance breve pero intenso Archivo

Frente a esas palabras, el periodista al parecer olvidó el pasado romántico de Hiddleston, cuando le dijo: “Hace poco nos enteramos que Taylor Swift es una gran fan de los blog con recetas de pan de masa madre. Es algo muy específico, pero puedo entender cómo podés engancharte con eso”. La sola mención de Swift, alcanzó para que Hiddleston pusiera una expresión incómoda, con una mirada llena de incertidumbre sobre hacia dónde quería ir el notero. De hecho, llegó a quedarse sin palabras por un segundo, en el que justo salvó la situación su compañera Karen Gillan.

“Para mí ahí hay algún tipo de pista” aseguró la actriz, que de ese modo desvió la atención, y agregó: “Creo que eso tiene algo que ver con el Super Bowl”. Con una risa más relajada, y atento a que evidentemente el periodista había nombrado a Taylor de manera azarosa, Hiddleston le dijo a Karen: “Realmente tenés un gran conocimiento sobre la NFL”.

Como era de esperar, los comentarios de los usuarios se multiplicaron de a cientos, y muchos coincidían en que había dos opciones, o el notero había olvidado por completo que Hiddleston y Swift habían estado juntos, o hubo algo de maldad nombrándole a la cantante, y poniéndolo levemente incómodo.

El recuerdo de un romance

LOS ANGELES, CA - JULY 06: Taylor Swift and Tom Hiddleston are seen at LAX on July 06, 2016 in Los Angeles, California. (Photo by starzfly/Bauer-Griffin/GC Images) starzfly/Bauer-Griffin - GC Images

Tras un año y medio de relación con el DJ y productor escocés Calvin Harris, Taylor sorprendió cuando se la vio muy cerca del actor Tom Hiddleston en la gala del MET de 2016 y, al poco tiempo, de la mano por Rhode Island. En ese momento, allegados a la pareja aseguraban que ambos estaban “totalmente enamorados, besándose sin que les importara lo que opinaran los demás”.

De hecho, luego los flashes captaron sus viajes por el mundo y la presencia de Hiddleston en una de las populares celebraciones de Swift con motivo del 4 de julio, para la que el intérprete, quien siempre cultivó un bajo perfil, no dudó en ponerse una remera en la que se leía: “Yo amo a Taylor Swift”. Sin embargo, el tiempo fue poniendo todo en su lugar y a los pocos meses, a pesar de que el vínculo parecía destinado a perdurar, llegó a su fin.

En noviembre de 2017, cuando la cantante lanzó su esperado disco, Reputation, uno que marcó un instante bisagra en su vida personal y profesional fruto de la disputa con Kanye West, se pudieron encontrar algunas señales del porqué de la ruptura con Hiddleston, especialmente en la canción “Getaway Car”, que alude a cómo esa relación fue una suerte de escape de aquella que mantuvo con Harris. Por otro lado, se cree que “Midnight Rain”, una de las composiciones de Midnights, también alude al actor y a su necesidad de formalizar cuando ella no estaba lista.