¡Trágame tierra! Los papelones de famosos más recordados de la historia

Ser una celebridad no es tarea sencilla. La fama, el asedio de los fans y los paparazzi, sumada a la exposición constante que hoy en día brindan las redes sociales, hacen que los artistas estén en el centro de las miradas 24/7.

Será por eso que cuando las estrellas cometen algún error es imposible ocultarlo, haciéndose viral en cuestión de segundos. Mensajes enviados por error, caídas en lugares públicos, vestidos que se repiten o mentiritas piadosas han ruborizado a nuestras estrellas, que en más de una oportunidad han tenido que pedir disculpas.

Del histórico “¡Carajo, mierda!” de Mirtha Legrand cuando la hicieron repetir una y otra vez un speech en su programa al día en que a María Amuchástegui (profesora de gimnasia) se le escapó una flatulencia en vivo (hundiendo su carrera para siempre), pasando por la caída de Jennifer Garner en una entrega de los Óscar en 2006, hay un memorable historial de metidas de pata dentro de la industria. En esta nota, recordamos ocho grandes papelones y cómo salieron airosos sus protagonistas.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence se tropezó cuando subía en busca de su premio en una ceremonia de los Oscars shutterstock

“And the Oscar goes to… Jennifer Lawrence” , dijo el presentador de la aclamada premiación allá por 2013 mientras la ganadora se sorprendía por el reconocimiento. Sin embargo, la emoción, los nervios y su vestido largo de Dior le jugaron una mala pasada. Al subir al escenario, la elegida como mejor actriz por El lado luminoso de la vida se enredó con la glamorosa cola del diseño y protagonizó una de las caídas más recordadas de la historia. Aunque era una de sus primeras experiencias en esta ceremonia, Lawrence reaccionó rápido y se levantó como una lady a recibir su tan merecido galardón. “Ustedes están de pie porque se sienten mal de que yo haya caído y eso es realmente vergonzoso, pero gracias” , confesó ante una platea que la ovacionaba de pie. Tras bambalinas, la intérprete reconoció que cuando estaba cayendo deslizó una mala palabra (”Fuck”) y aclaró: “Miren mi vestido. Creo que lo pisé y ellos encima enceraron las escaleras”. Sin embargo, esa no fue la única vez que Lawrence vivió un papelón de semejante magnitud. Un año después, volvió a caer de rodillas en la misma ceremonia aunque esta vez no fue visto por mucha gente, ya que ocurrió antes de entrar en la alfombra roja. Eso sí, la imagen se inmortalizó gracias al lente de los fotógrafos presentes en el lugar.

Charlie Sheen

Aunque 140 caracteres parezcan poco, pueden ser suficientes para una gran metida de pata, sobre todo cuando se trata de una celebridad con millones de seguidores. Un caso emblemático es el de Charlie Sheen; el famoso y controvertido actor que accidentalmente dio a conocer su número de teléfono en la red social del pajarito. ¿Qué pasó? Según su testimonio, el protagonista de Two and a Half Men le quiso mandar un mensaje privado a su amigo, Justin Bieber, y se equivocó de click. Fue así como sus más de cinco millones de seguidores por ese entonces pudieron leer el tuit que decía: “310-954-7277 Call me bro. C.” . Según The New York Post, después de este error el celular de Sheen recibió más de 1800 mensajes por minuto, por lo que inmediatamente tuvo que cambiar de número.

Natalie Portman

Natalie Portman vivió un tremendo papelón cuando su vestido le jugó una mala pasada durante una cena con Barack Obama GROSBY GROUP

Si hay algo que caracteriza a Natalie Portman es su perfil bajo. A lo largo de su carrera, la estrella de El Cisne Negro ha intentado mantenerse lejos de los escándalos. Sin embargo, a veces no lo ha logrado (como cuando llegó a nuestro país de sorpresa y fue asediada por la prensa local en torno a su relación con Gael García Bernal). Más allá de aquel hecho, la actriz protagonizó un recordado papelón en su tierra cuando fue invitada, junto a un grupo de artistas como Tom Cruise, Katie Holmes, Demi Moore, Ashton Kutcher, Sting y Jon Bon Jovi, a una cena con Barack Obama en la Casa Blanca. A pesar de haber elegido un diseño bien sobrio para la ocasión, el escote del vestido le jugó una mala pasada cuando, sin que ella lo perciba, se le corrió y dejó al descubierto una de sus lolas. Desafortunadamente, las fotografías de la gala de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca dieron la vuelta al mundo, seguramente ruborizando a la bella actriz.

Sandra Bullock

Sandra Bullock ha mentido con su edad desde los inicios de su carrera GROSBY GROUP - LA NACION

Ella no se cayó en la alfombra roja, ni cometió ningún furcio en sus redes, ni tampoco pasó vergüenza con sus looks. Lo de Sandra Bullock fue más personal, un secreto que mantuvo oculto a lo largo de los años y que una famosa revista sacó a la luz inesperadamente. La mentira de la actriz comenzó cuando en el casting de Poción de amor No. 9 le dijo a los productores que tenía 29 años en lugar de 32. Fueron tantos los años que Bullock mintió sobre su edad que cuando la revista Vanity Fair publicó su verdadera fecha de nacimiento ella misma quedó paralizada. “Después de un tiempo, ya perdés la cuenta de cuantos años tenés porque has mentido durante tanto tiempo que se confunde todo ”, dijo, ruborizada, dando a entender que ella misma terminó creyendo su propia mentira.

Faye Dunaway y Warren Beatty

Faye Dunaway y Warren Beatty, protagonistas de un error en la entrega de los Oscars que pasará a la historia Archivo

Si de papelones se trata, el de Faye Dunaway y Warren Beatty en la gala de los Oscars de 2017 se lleva todos los premios . La dupla de actores se equivocó al anunciar la esperada ganadora a mejor película y terminó anunciado una película -y ganadora- incorrecta. ¿Qué pasó? El veterano actor era el encargado de anunciar al vencedor de la categoría sin embargo, al abrir el sobre titubeó y le pasó la posta a su compañera, quién inmediatamente anunció: “La La Land”. Mientras el equipo del musical agradecía el galardón, se descubrió la verdad. “El Oscar no es para nosotros, es para Luz de Luna”, dijo el productor ante un auditorio sorprendido. “Han ganado ustedes. Lo digo en serio” , repitió ante un Barry Jenkins (director del film ganador) atónito. Ahora bien, ¿Cómo se produjo semejante equivocación? Los encargados de entregar el galardón recibieron el sobre equivocado: el de mejor actriz. La tarjeta decía: “Emma Stone y La la land” y Dunaway pronunció el título de la película. “Quiero contar lo que ha pasado. He abierto el sobre y decía: ‘Emma Stone - La La Land’. Por eso he echado una mirada tan larga a Faye y a ustedes (en referencia al público). No intentaba hacerme el divertido”, explicó Beatty justificando su desconcierto.

Renée Zellweger

Renée Zellweger estaba en el baño cuando ganó un Globo de Oro como Mejor Actriz por el film Persiguiendo a Betty Agencias

Era el añ{o 2001, transcurría la ceremonia de los Globo de Oro y Renée Zellweger no aparecía por ningún lado . En el escenario, estaba su amigo Hugh Grant dispuesto a entregarle la estatuilla por su trabajo en Persiguiendo a Betty. “¿Dónde está?”, “¿Está debajo de la mesa?” “Señoras y señores: Renée está borracha”, fueron algunas de las divertidas frases que el actor lanzó ante un auditorio desconcertado. Es que la actriz de El diario de Bridget Jones no se encontraba en la platea cuando el británico anunció su nombre. ¿Dónde estaba? ¡En el baño! Al escuchar que la estaban buscando por alto parlante, la ganadora como Mejor Actriz apareció muy risueña en el escenario y aseguró que había ido a retocarse su make up. “Todavía tengo labial entre los dientes”, confesó antes de alzar el trofeo.

Shakira y Pink

Coincidir con el mismo vestido en una gala es el terror de toda mujer. Por eso, en el mundo de la moda y el espectáculo, los diseñadores siempre han sido cuidadosos de sus modelos, de quiénes los lucen y, en el caso de que se repitan, procuran que no sea en el mismo evento. Sin embargo, esto no fue lo que ocurrió durante la entrega de los Video Music Awards, de MTV en 2009. Las cantantes Shakira y Pink se sorprendieron al verse vestidas exactamente iguales. Ambas, lucían un vestido strapless de cuero con aplicaciones de cadenas, que pertenecía a la firma Balmain. “¡No hay manera! Sácame de aquí. No, es imposible. ¡Oh, Dios mío!”, exclamó la colombiana cuando una reportera le hizo notar la coincidencia. “Bueno ahora todos saben que mi vestido no es único como me dijo mi estilista, Tommy. Pero yo sí soy única y Pink también lo es”, bromeó mandando al frente al creativo. Pese a la bochornosa situación, las artistas posaron juntas ante las cámaras.

Made in Argentina: Susana Giménez

Susana Giménez ha demostrado en varias oportunidades que no se lleva muy bien con la tecnología

Si bien no es una estrella de Hollywood, Susana Giménez merece ser parte de este ranking sobre los papelones más recordados de la historia. Es que la diva de los teléfonos suele tener un máster en metidas de pata. De hecho, fue ella quien inauguró la clásica sección de “las perlitas” en su programa de Telefe. En el último tiempo, la conductora ha demostrado que no es muy ducha con la tecnología y, al mejor estilo Charlie Sheen, ha compartido imágenes o información privada por error. Una imagen de su rostro en primer plano y sin maquillaje, su certificado de vacunación contra el coronavirus, en el que se incluye las fechas en que fue inoculada y su número de DNI, sumado a un misterioso y sin sentido video de sus pies dentro de un auto han dejado a la artista en evidencia. Sin embargo, lo más grave fue cuando la rubia criticó duramente a dos colegas y en vez de mandarle el mensaje a sus amigos por privado, lo hizo público. Su primera víctima fue Marcelo Tinelli cuando en 2018 inició sin querer un vivo en Instagram y se la escuchó decir: “Marcelo Tinelli no es querido. Salió segundo con Mirtha, con 15 puntos. ¡Y yo tenía 41!” , en alusión al porcentaje con el que ganó el Martín Fierro de platino; galardón otrogado por el público. Parece que Giménez no aprendió de su distracción y el año pasado volvió a cometer un error parecido cuando se le escapó un tuit en el que apuntaba directamente contra Jorge Rial. “La ví, la ví que chocó la FERRARI. TODO LLEGA. Beso enorme, Marce querida”, escribió respondiendo un mensaje que hablaba sobre la renuncia del exconductor de Intrusos a TV Nostra. Por supuesto que, al darse cuenta de semejante papelón, la conductora borró todo.