Dalma Maradona habló sobre los dichos de su tía Ana, que apuntaban contra ella, su hermana y su madre

3 de diciembre de 2020 • 17:22

Luego de haberse pronunciado en las redes en contra de la última edición de revista Caras por haber publicado en la tapa a su mamá, Claudia Villafañe, Dalma Maradona rompió el silencio sobre los conflictos familiares que se agudizaron a partir de la muerte de su padre, Diego Maradona.

En diálogo por WhatsApp con Ángel de Brito en su programa de eltrece, Los ángeles de la mañana, Dalma contó que se encuentra "destruida" por el fallecimiento de su papá el miércoles pasado. "Estoy destruida y no sé cómo seguir adelante. Voy a salir por mi hija, pero no sé cómo voy a hacer y no tengo ganas ni de hablar. No veo tele ni nada, hablo con mi hermana y con mi mamá", reveló.

Por otro lado, Ángel indagó sobre cuál era su posición ante las viejas acusaciones de una de sus tías, Ana. Todo comenzó cuando, hace dos años, la mujer se presentó en Intrusos junto a sus hermanas, y apuntó contra sus sobrinas. "Nosotros fuimos [al programa conducido por Jorge Rial] porque Diego nos mandó, porque estaba abandonado por las hijas que nunca iban a verlo", manifestaba Ana por entonces. "Nosotras no estamos en contra de ellas ni de Claudia tampoco, pero ellas sí de nosotras", aclaraba.

Dalma aseguró que "por respeto" a su padre no está hablando con ningún medio, y tampoco va a contestarle a su tía. "Por ahora", aclaró, y compartió con De Brito episodios en los que intentó, sin conseguirlo, hablar con su tía. Luego de cinco llamados no respondidos, la hija de Maradona desistió. "A esa misma señora la llamé y no me atendió. Me contestó su nuera, me dijo 'después te llama', y nunca más se comunicó conmigo", leyó De Brito, quien mostró una captura de todas las llamadas realizadas por Dalma.

Ana Maradona se había comunicado el miércoles con el programa de espectáculos, y había acusado a Yanina Latorre de ser "la enviada de Dalma y Gianinna" para criticarla, ante lo que la panelista de LAM se vio compelida a responder, y aseguró que nunca habló con las hijas de Diego tras el fallecimiento del ídolo.

"No hablé con ellas porque no sé qué decirles, porque no creo en el pésame. Con la única que hablé el fin de semana fue con Claudia para mandarle un abrazo, y hoy a la mañana le conté que estaba medio enfrentada a una de las hermanas y me dijo 'me contó Dalma, no veo televisión'", concluyó Latorre.

