Murió la actriz Tanya Roberts, a los 65 años

Luego de versiones encontradas que dieron lugar a una insólita desmentida, la actriz Tanya Roberts murió el lunes por la noche en Los Ángeles, a los 65 años.

Fue su representante, Mike Pingel, quien ayer había comunicado el deceso de la ex "chica Bond", y horas más tarde la noticia fue desmentida por él mismo. "Me llamaron del hospital para decirme que Tanya estaba viva", aseguró. Finalmente, fue su esposo quien confirmó que la intérprete perdió la vida en las últimas horas, luego de pasar 15 días internada por una infección generalizada.

Lance O'Brien, compañero de la actriz por casi 20 años, reveló a TMZ que recibió un llamado del centro médico anoche confirmando la triste noticia. Esta vez, el encargado de revelar la información fue él mismo y no el representante de la actriz.

Más allá de la confusión, Tanya será recordada por su trayectoria en cine y televisión. Victoria Leigh Blum, tal su nombre, nació en Nueva York en 1955. Si bien sus primeros pasos fueron en el mundo del modelaje y la publicidad, más tarde se encontraría con su verdadera pasión: la actuación. Tras participar con papeles chicos en varias series y films, le llegó la gran oportunidad: sumarse al exitoso programa televisivo Los Ángeles de Charlie.

Así, tras protagonizar la quinta y última temporada de la serie como Julie Rogers (en reemplazo de la actriz Shelley Hack), logró visibilidad y conquistar a los espectadores con su frescura. No solo a ellos, sino también a realizadores del séptimo arte. En ese camino le llegaría el gran papel de su carrera: ser una chica Bond. John Glen dirigió Una mirada para matar, el film que resultó ser el último con Moore como el Agente 007 antes de cederle su lugar a Timothy Dalton.

Roberts también participó de títulos como The Beastmaster (1982) y Sheena, la reina de la selva (1984), una versión de Tarzán femenina que resultó todo un éxito de taquilla; también de Body Slam (1987) y del thriller erótico Night Eyes (1990). Uno de sus últimos trabajos fue en la sitcom That '70's Show, donde encarnó a Midge Pinciotti, entre los años 1998 y 2004.

La explicación sobre el confuso episodio

Lance O'Brien contó a medios estadounidenses cómo se enteró de su error. Según reveló, después de recibir un llamado del hospital se dirigió para despedir a su mujer quien había sido ingresada luego de desvanecerse en la calle y fue diagnosticada con una infección generalizada. Cuando la visitó para darle el último adiós vio cómo ella cerraba los ojos y al tacto la sintió fría, por lo que infirió que había muerto. Tras salir del lugar se comunicó con Mike Pingel, el publicista de la actriz, para contarle lo sucedido. Y así fue como este compartió con los medios y en su cuenta de Twitter la confirmación.

Sin embargo, horas después O'Brien recibió un llamado del hospital en el que le dijeron que en realidad Tanya seguía con vida. Ante el impacto, él se había retirado del centro médico sin hablar con ningún profesional de la salud que confirmara el deceso de su esposa.

"Me di la vuelta y ella se había desmayado por completo. Pensé que eso era todo, que no se iba a recuperar", dijo a The Sun el hombre, sobre el momento en que creyó que su mujer había muerto. "Así que cuando bajé del ascensor estaba angustiado, perdido, completamente desconcertado", agregó. Horas más tarde, recibió el llamado del hospital en el que, mientras los médicos insistían en que ella estaba viva, él aseguraba que la había visto morir.

Cuando The Sun se comunicó con el centro médico, un portavoz de Cedars Sinai contestó: "Debido a la confidencialidad del paciente, no podemos confirmar o negar que alguien sea un paciente en Cedars Sinai".

En diálogo con los medios, O'Brien dijo que no sabía a quién culpar por el error, aunque señaló a la pandemia de Covid-19 era la gran responsable. Además, explicó que no tenía la fuerza necesaria para volver a despedir a Roberts, pero que deseaba que su muerte fuera digna. "Hoy los médicos me dijeron que es mejor dejarla morir y terminar con su vida. Nunca volverá a ser la misma, los tubos que tiene dentro son muy incómodos", reveló. Y sumó: "Sus riñones, su hígado y su vesícula biliar está tan agotados. Ella también tiene una terrible infección en la sangre. Los médicos dicen que comenzó con una infección del tracto urinario; ella decía que si llegaba a esta etapa, quería terminar antes".

Además, el esposo de Roberts contó que si bien ella pensaba que tenía coronavirus, el test dio negativo y terminó colapsando en su casa. La madrugada del 24 de diciembre, la actriz, según reveló su pareja, no podía mover las extremidades por lo que fue ingresada en el hospital. Ante las medidas sanitarias implementadas por la pandemia, él no pudo acompañarla.

