Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de octubre de 2019 • 16:52

Después de la viralización de sus fotos íntimas y de la polémica virtual generada por el asunto, Luciano Castro volvió a publicar una foto en sus redes sociales. Esta vez, con motivo del Día de la Madre, optó por una imagen de su mujer Sabrina Rojas junto a sus dos pequeños hijos: "Madre hay una sola y Sabri también. Te amo, feliz día", escribió.

El posteo obtuvo más de 130 mil "me gusta" en menos de 20 horas. Sin embargo, el actor debió desactivar los comentarios de sus publicaciones.

A principios de octubre, la pareja debió enfrentarse a la difícil tarea de salir a pedir respeto y explicar que para ellos la divulgación de esas fotos se trataba de una situación muy incómoda y dolorosa.

La actriz habló en Intrusos: "Nosotros somos un equipo y a mí me resulta más fácil estar acá y hablar del tema. Las fotos no son mías pero soy parte y me pega. (...) Nos expuso como familia, pero seguimos haciendo nuestra vida igual (...). Mis hijos no están enterados de nada, no los salpicó, por ahora. Él va a salir mucho más ileso que cualquiera. Está dolido por cómo nos expuso a nosotros, a sus hijos y a mí, no por la mirada del otro, porque a él eso no le importa", destacó.

Luego fue Castro el que dejó en claro que para su familia el hecho de que alguien haya filtrado imágenes tan privadas suyas es un tema sumamente delicado. "La estamos pasando mal de verdad", dijo el actor de Pequeña Victoria, en diálogo con un movilero de Los ángeles de la mañana.