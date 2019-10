Qué dijo Luciano Castro sobre la filtración de sus fotos íntimas

Luciano Castro rompió el silencio y habló sobre el difícil momento que atraviesa a partir de la filtración de unas fotos íntimas Fuente: Archivo

Hace 10 días, la viralización de unas fotos íntimas de Luciano Castro generó todo tipo de comentarios, bromas y memes. Sin embargo, fue su mujer, Sabrina Rojas, quien decidió salir a dar la cara, a pedir respeto y explicar que para ellos se trataba de una situación muy incómoda y dolorosa.

"Quiero decir porque estoy yo acá y no Luciano", contó la actriz en Intrusos. "Nosotros somos un equipo y a mí me resulta más fácil estar acá y hablar del tema. Las fotos no son mías pero soy parte y me pega. (...) Nos expuso como familia, pero seguimos haciendo nuestra vida igual (...). Mis hijos no están enterados de nada, no los salpicó, por ahora. Él va a salir mucho más ileso que cualquiera. Está dolido por cómo nos expuso a nosotros, a sus hijos y a mí, no por la mirada del otro, porque a él eso no le importa", destacó.

Ahora, fue Castro quien decidió romper el silencio. Y, aunque hizo unas declaraciones muy escuetas, sí dejó en claro que para su familia, el hecho de que alguien haya filtrado imágenes tan privadas suyas es un tema sumamente delicado y doloroso.

"La estamos pasando mal de verdad", dijo el actor de Pequeña Victoria, en diálogo con un movilero de Los ángeles de la mañana. "Perdón porque siempre soy el 'agreta' y el mala onda, pero la estamos pasando mal", repitió antes de seguir viaje, dejando en claro que no pensaba dar más declaraciones sobre el tema, al menos por el momento.

La palabra de Flor Peña

En diciembre de 2012, Florencia Peña atravesó una situación similar, cuando un hacker difundió un video casero de contenido sexual que la tenía como protagonista. Por eso, la actriz de Cabaret fue consultada sobre el tema, e indicó que "es momento de que empecemos a hablar de que es un delito difundir fotos que son íntimas".

"Yo lo viví en carne propia, me hicieron guardia 24 horas para que hable y me criticaban si hacía bromas sobre el tema, si no decía nada. Y la difusión de ese video me trajo muchos problemas personales", recordó la actriz, que también se refirió a la polémica actitud que tuvo Pampita Ardohain al hace comentarios de dudoso gusto sobre las imágenes de Castro. "La gente, desde afuera, no se da cuenta del daño que genera y cómo se sufre cuando hay hijos de por medio, hay escuelas", dijo.

Además, Peña destacó que este tipo de situaciones en la que se expone la intimidad de una persona "es más dañino para las mujeres que para los hombres", por una cuestión social. "No puedo decir las cosas que me siguen diciendo aún. Es momento de que la justicia haga algo. Yo inicié cinco juicios, tres contra medios y dos contra buscadores", recordó.