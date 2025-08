Tras la controversial campaña de jeans, Sydney Sweeney volvió a quedar en el centro de las críticas: “Malos genes”

Desde hace varios días, Sydney Sweeney está en el ojo de la tormenta. Luego de protagonizar una polémica campaña para American Eagle y recibir comentarios elogiosos por parte de Donald Trump, se descubrió que la actriz de Euphoria se registró en el Partido Republicano de Florida durante las últimas elecciones presidenciales. Y, pese a guardar silencio alrededor del tema, en las últimas horas, la intérprete reapareció públicamente en la alfombra roja y su look también dio que hablar.

Después de ser duramente cuestionada por ser la imagen de este anuncio que, según muchos, promueve el supremacismo, Sweeney asistió a la premiere de Americana, su nueva película. Si bien la actriz no dio declaraciones sobre lo acontecido en los últimos días, fue nuevamente objeto de críticas por el atuendo que eligió para la red carpet: un vestido color manteca de Danielle Frankel.

Sydney Sweeney eligió un vestido color manteca con falda de tul de Danielle Frankel para el estreno de Americana, su nueva película Jordan Strauss - Invision

El diseño, elegido junto a su estilista Molly Dickson (que también trabajó en la controvertida campaña de American Eagle), resaltaba por un top estilo corsé de alto brillo y una falda de tul que le llegaba justo hasta los tobillos, dejando al descubierto sus stilettos de punta puntiaguda. Una vincha al tono complementaba su propuesta.

La actriz sumó una vincha al tono y peinó su cabello con ondas sueltas Jordan Strauss - Invision

“Sydney Sweeney tiene unos jeans geniales”, ironizó una usuaria de Instagram en referencia al lema de la campaña de American Eagle por la que la rubia fue cuestionada días atrás. “¿Quién es responsable de sus malos genes para la moda?”, bromeó otro cibernauta mientras alguien se hizo eco comentando: “Genes con mal gusto”. “¿Estás haciendo una audición para Oklahoma?”, lanzó otro, haciendo referencia a una escena de la segunda temporada de Euphoria donde todos pensaron que el personaje de Sweeney, Cassie, estaba haciendo una audición para la obra debido a su atuendo de campesina.

Sydney Sweeney fue duramente criticada en las redes sociales por este look elegido Jordan Strauss - Invision

Las burlas por el look de Sweeney no solo hicieron referencia a este anuncio de jeans que causó tanto revuelo en las últimas semanas, sino que el hecho de que su nombre haya sido encontrado en el registro de votantes del partido Republicano de Trump también fue mencionado entre los comentarios. “Quien la diseñó descubrió que es republicana, jajaja”, escribió otra persona. Otros, por su parte, culparon a su estilista por su “error” en la presentación de este nuevo proyecto. “¿Por qué la odia su estilista?”, se preguntaron mientras otro opinó: “Esa diadema (en referencia a la vincha que llevaba en su cabeza) y ese amarillo vómito, Dios mío... Quien la peinó tiene problemas con ella”.

El anuncio de la polémica

El pasado 23 de julio, American Eagle sorprendió con su nueva campaña de jeans protagonizada por Sydney Sweeney. “Los genes se transmiten de padres a hijos, y a menudo determinan rasgos como el color del pelo, la personalidad e incluso el color de los ojos. Mis jeans son azules”, dice la protagonista en un video que ya ha sido eliminado de las redes sociales de la marca.

La campaña de Sydney Sweeney para American Eagle

La controversia surgió a partir de este mensaje plagado de doble sentido. Para muchos, el haber elegido una mujer rubia y de ojos celestes habla de promover la eugenesia, la supremacía blanca y la superioridad racial. De hecho, algunos usuarios en las redes compararon este anuncio con la Alemania nazi y la obsesión de Hitler por promover una “raza superior” única, rasgos comúnmente asociados con el cabello rubio, los ojos azules y la piel blanca.

“Esto simplemente refleja el lenguaje pseudocientífico de la superioridad racial. A lo largo de la historia, estos rasgos se han utilizado como arma para mantener una jerarquía racial”, lanzó un usuario de Tik Tok. Sin embargo, los cuestionamientos no quedaron en el anonimato de las redes sociales. Algunas figuras de la música como Doja Cat y Lizzo también se pronunciaron al respecto. Mientras que la rapera recitó el monólogo de los “genes” con un exagerado acento sureño y una mueca de desprecio, la cantante de “Juice” posó en su propia versión satírica y lanzó: “Mis jeans son negros”.

Tras el revuelo, American Eagle publicó un comunicado. “‘Sydney Sweeney Has Great Jeans’ es y siempre fue sobre los jeans. Son sus jeans. Su historia”, dijo la marca textil en un comunicado de prensa. “Seguiremos celebrando cómo todos usan sus jeans AE con confianza, a su manera. Unos jeans geniales le quedan bien a todo el mundo”, concluyó el escrito. Por su parte, Sweeney ha preferido mantenerse en silencio.

La defensa de Trump

No sólo la marca de denim salió a defender a la actriz sino también el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien (a pesar de no conocerla) expresó su apoyo y calificó el anuncio de American Eagle de “fantástico”. ¿A qué se debe su reacción? En las últimas horas, The Post confirmó que la intérprete de White Lotus es simpatizante del mandatario, ya que su nombre se encuentra registrado entre los votantes del Partido Republicano de Florida, en el condado de Monroe, desde junio de 2024.

“¿Está registrada como republicana? Entonces ¡me encanta su anuncio!”, señalo Donald Trump Julia Demaree Nikhinson - AP

“¿Está registrada como republicana? Entonces ¡me encanta su anuncio!”, le dijo Trump a todos los periodistas que este domingo lo esperaban mientras abordaba el Air Force One camino a la Casa Blanca desde Allentown, Pensilvania. “Te sorprendería saber cuánta gente es republicana. No lo sabía, me alegra que me lo dijeras. Si Sydney Sweeney está registrada como republicana, creo que su anuncio es fantástico”, sentenció con humor.

El posteo de Trump sobre Sydney Sweeney

Este lunes, el primer mandatario redobló la apuesta con un mensaje más extenso sobre el tema en su red social Truth.“Sydney Sweeney, republicana registrada, tiene el anuncio más atractivo del momento. Es para American Eagle, y los jeans están ‘volando de las estanterías’. ¡A por ellos, Sydney!”, escribió fiel a su estilo.