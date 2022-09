Tras la polémica con Brédice: Carla Conte se sumó a El Divorcio: la opinión de Luciano Castro y por qué no hay vuelta atrás

escuchar

Todavía no llegó el verano y ya estalló el primer escándalo de la temporada. Hace unos días, se conoció la noticia de que Leticia Brédice ya no formaba parte del elenco de El Divorcio, la obra que Javier Faroni estrenará a finales de año en Mar del Plata y que será protagonizada por Luciano Castro y Natalie Pérez. Si bien la actriz intentó quitarle dramatismo a la situación y limar asperezas, sus compañeros hablaron de ciertas conductas que motivaron la decisión del director, Nelson Valente y que, al parecer, es irrevocable. Es que su papel ya tiene reemplazo: la actriz y conductora Carla Conte, quienya se unió a los ensayos con todo el elenco.

Ante el revuelo que generó toda esta situación, el programa de eltrece Socios del espectáculo fue a buscar a la conductora, quién reconoció sorprenderse tanto como el público con esta convocatoria de último momento. “¿Qué pasó?”, dijo, entre risas, mostrando su desconcierto y alegría. “Vuelvo al teatro, ni yo lo puedo creer todavía”, lanzó Carla Conte segundos después, feliz por este llamado.

“Cuando me llamaron dije: ‘esto no me lo quiero perder’, así que fui con todo, de un día para el otro; de cero a mil”, agregó Conte, que no podía salir de su asombro. “Tenía ganas de hacer teatro, pero con esta obra espectacular y este elenco no me lo imaginaba”, confesó, quien inmediatamente reveló que es lo único que la hizo dudar en un momento: “Sí me parecía muchísimo irme a Mar del Plata, me parece un montón pero estoy feliz”, señaló Conte segundos después.

Carla Conte señaló que ya se reunió con todo el elenco y que esta semana empezaron los ensayos “a full”. Este hecho es clave para creer que Leticia Brédice ya no tiene chances de reincorporarse. “¿Pudiste hablar con Leticia con todo esto que pasó?”, le preguntó el cronista de eltrece sin vueltas. “No, no hablé con ella. No sé nada tampoco. A mí me convocaron después y no tengo mucha data”, se justificó intentando no meterse en la polémica generada días atrás.

Minutos después, el movilero le preguntó a Conte por los dichos de Laura Ubfal, quién cuestionó a la actriz elegida para este reemplazo (”Conte no es actriz y mucho menos al nivel de Bredice”, dijo la periodista en Intrusos). Lejos de enojarse, Carla coincidió con la conductora de Gossip. “Obvio, ¿qué voy a decir yo, que estoy a la altura de Leticia? Si es una bestia como actriz. Yo hace muchos años que laburo en la conducción, hice mucho teatro y laburé mucho antes de ser conocida en teatro, pero Leticia es una mega actriz”, comentó con buena cintura Conte y cerró: “Para hacer el personaje me mostraron la obra y yo me siento capacitada para el rol. Si me llamaron debe ser porque piensan que puedo y yo también creo que puedo”, remató.

La opinión de Luciano Castro

El actor de El primero de nosotros decidió salir a contar su punto de vista luego de que las versiones sobre la salida de Brédice comenzaron a correr por los pasillos del mundo del espectáculo. ¿Por qué la actriz de La 1-5/18 quedó afuera de El Divorcio? “Por no compartir estilos o formas de trabajo, no pueden trabajar a veces directores y actores”, le dijo Castro a un periodista de Primicias Ya en un audio que Intrusos puso al aire. “No lo esperábamos, porque es volver a empezar”, agregó.

Según Castro, se “buscaron todas las posibilidades” para que Brédice se quedara. “Te imaginarás que no queríamos cambiar nada. Ya estábamos embaladísimos, pero bueno, hay cosas que superan todo y hay que seguir adelante. Todo bien, el tema es volver a empezar, pero a veces es mejor”, explicó y se puso del lado del director de la obra: “Nelson es director y es autor, entonces imaginate que al autor para proponerle un cambio tiene que conformarlo y tiene que estar de acuerdo. Cuando se armó esto, el primer integrante fue Nelson. Después llegamos todos nosotros”, indicó.

De forma muy escueta, Valente también dedicó unos momentos de su día a responder a los dichos de Brédice. “No tengo mucho para contar. En el teatro hay metodologías o formas de trabajo y muchas veces uno se encuentra con los actores en esas formas y otras veces no”, dijo el director sobre el conflicto.