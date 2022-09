El descargo de Luciano Castro por la salida de Leticia Brédice de El Divorcio: “Hay cosas que superan todo”

escuchar

Todavía faltan tres meses para el inicio del verano y la temporada teatral 2023 ya tiene su primer escándalo. Es que Leticia Brédice aseguró ayer que la echaron de El Divorcio, la obra que prepara Javier Faroni para debutar en Mar del Plata a fin de año con Luciano Castro y Natalie Pérez como protagonistas. “Hay cosas que superan todo”, explicó hoy el galán y aseguró que si bien no está bueno volver a empezar, la decisión fue la mejor.

La noticia que sorprendió al mundo del espectáculo la dio ayer Laura Ubfal en su segmento de Intrusos en el Espectáculo, por América TV. La periodista explicó que Brédice ya había hecho las fotos de la marquesina, que se encontraba ensayando y que “se tuvo que ir por un escándalo”. Además, explicó que en el elenco también está Pablo Rago, que la obra la dirige Nelson Valente y que a la prestigiosa actriz ya le encontraron reemplazante: Carla Conte.

Unos minutos después de dar la información, la actriz pidió salir al aire. “ Yo no me voy de ningún lado, menos ahora. Convengamos que el momento de los egos no es este. Hay que bajar los egos y estar un poco más tranquilos. A mi parecer hay que hacer un poco más de alquimia entre los actores. Hay que tratar de ser un poco más empático ”, señaló.

“Si el director dice al segundo ensayo: ‘No quiero que venga más Leticia’, bueno, me tengo que ir”, sumó la actriz, responsabilizando a Valente de la situación. Luego de explicar que probablemente “hirió el ego del director” al criticar el libreto, recordó lo que sucedió entre ellos: “Yo lo único que le dije al director fue que para mí el libro tenía la trampa del divorcio y tenía que tener otra trampa más”, aseguró. “Propuse un chiste cuando el personaje de Natalie no nos ve, podíamos hacer un movimiento con la cola. Se ve que eso no gustó. Ellos querían algo más familiar. Evidentemente, herí el ego del director” , completó.

“Ya me olvidé. Mañana no sé quiénes son”, dijo distendida para cerrar el tema y agregó que le hubiera gustado hacer la experiencia de encarar la temporada de verano en Mar del Plata. “Me voy al San Martín y no sé si me voy a Netflix”, retrucó luego. “Soy una laburante y buena compañera”, finalizó, dejando en claro que ya había dado vuelta la página.

La respuesta de Luciano Castro

El actor de El primero de nosotros decidió salir a aclarar los tantos luego de que las versiones sobre la salida de Brédice comenzaron a correr por los pasillos del mundo del espectáculo. ¿Por qué la actriz de La 1-5/18 quedó afuera de El Divorcio? “Por no compartir estilos o formas de trabajo, no pueden trabajar a veces directores y actores”, le dijo Castro a un periodista de Primicias Ya en un audio que Intrusos puso al aire. “No lo esperábamos, porque es volver a empezar”, agregó.

Luego de contar que Carla Conte está ya metida en el grupo y que con el correr de los días se afianza cada vez más, el actor explicó que “buscaron todas las posibilidades” para que Brédice se quedara. “Te imaginarás que no queríamos cambiar nada. Ya estábamos embaladísimos, pero bueno, hay cosas que superan todo y hay que seguir adelante. Todo bien, el tema es volver a empezar, pero a veces es mejor”, explicó.

Por último, Castro dedicó un párrafo a defender al director. “ Nelson es director y es autor, entonces imaginate que al autor para proponerle un cambio tiene que conformarlo y tiene que estar de acuerdo. Cuando se armó esto, el primer integrante fue Nelson. Después llegamos todos nosotros ”, indicó.