Tras la polémica con Ricardo Darín, Julio Chávez estrenó La ballena y Graciela Alfano dijo presente

La semana pasada, en una entrevista Darín fue muy crítico con las ficciones que ponen el foco en las transformaciones físicas de los actores. “A mí me gustan los actores y actrices que cuando actúan me cuentan una historia. No me interesa ver piolines de supuestas destrezas. Muchos creen que para actuar bien hay que subir 20 kilos, interpretar a un parapléjico o aparecer con una cicatriz enorme. Después, pueden estar como el culo en lo que hagan, pero como están transformados...'“, sentenció. Luego, Chávez lo elogió al tiempo que aseguró que no lo conoce. "Es raro que diga eso", le retrucó Darín y elogió su trabajo y dio por terminado el cruce

Gerardo Viercovich - LA NACION