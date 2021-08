Tras no haber podido despedir a su abuela, Matías Bagnato opinó sobre la foto de los festejos en Olivos

A raíz de la polémica foto que se filtró sobre el festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en plena cuarentena obligatoria, estalló el escándalo. Una de las reacciones más contundentes fue la de Matías Bagnato, que al ver la imagen se indignó, ya que no pudo despedir a su abuela cuando murió en junio del año pasado.

“En mi caso no era una abuela nada más, era el único familiar que me quedaba. Fue espantoso no poder despedirla, ir a una casa velatoria y solo poder verla yo, ni siquiera pude ir al cementerio. Solamente el que lo vivió sabe lo que estoy diciendo”, expresó este viernes el exGran Hermano en Los ángeles de la mañana.

Su caso es de público conocimiento. A los 16 años, Bagnato perdió a toda su familia en un incendio intencional y su abuela fue quien lo crió desde entonces. “Mi abuela era mi vida entera. Unos meses antes que empiece la pandemia me dijo: ‘Yo a veces pienso en lo que te transformaste vos con tu lucha, lo que va a ser mi velatorio, va a estar lleno de gente. Toda la gente que te quiere a vos va a ir’. Cuando vi esta foto, me sentí un boludo. Me robaron el último minuto con la persona más importante que me quedaba”, confesó dolido.

Indignado por la imagen que apareció hace unos días sobre el festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez cuando regía la cuarentena estricta, el invitado advirtió: “Y uno respetando. La cantidad de chicos festejando su cumpleaños por Zoom. Uno entiende la pandemia y yo mismo la respeté por eso (...). El 1° de junio que murió mi abuela hubo 564 infectados, hoy tenemos un promedio de 14.000 y miren la vida que hacemos. Ahí demuestra el mal manejo y encima ver esta foto de un tipo que te estaba retando por cadena nacional... Mínimamente nos merecemos un perdón, mínimamente tiene que salir a pedir disculpas”.

“Ayer me largué a llorar mirando la foto de mi abuela y le dije: ‘Perdón por ser un boludo y no darte la despedida que te merecías’. Sentí dolor de haber cumplido, respetado y no haberle dado la despedida que se merecía. Es terrible no tener ese momento, es algo muy importante para el duelo. Yo a mi familia tampoco la pude despedir porque estaba internado, es muy terrible entender que de un día para el otro tus padres y hermanos no están más”, recordó quien tampoco pudo despedir a su familia cuando ocurrió la tragedia.

LA NACION