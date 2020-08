Nicole Neumann volvió a la TV, habló sobre su salud y la carta de su empleada

La modelo ya fue dada de alta y contó cómo transitó la enfermedad junto a sus hijas

Este lunes y tras haber recibido el alta médica, Nicole Neumann volvió al panel de Nosotros a la mañana. Tras un cálido recibimiento por parte de sus compañeros, la modelo contó cómo fueron sus días con coronavirus, confirmó su propuesta de convivencia a Fabián Cubero para que pueda estar cerca de sus hijas en este difícil momento y habló sobre lo que pasó con su empleada.

"Estuve cocinando, limpiando, solo pedí delivery tres días porque esto te da cansancio y un poco de mareos. Hubo una noche que fui guiando a las chicas y cocinaron ellas", comentó la rubia mientras aseguraba ya estar recuperada.

Tras revelar que se hisopó dos veces, relató cómo es el procedimiento: "Es re molesto. Te meten un hisopo gigante y sentís que te toca hasta el cerebro. Es muy molesta la sensación. Dos de mis hijas decidieron hacérselo porque querían saber, pero la del medio no, le dio miedo".

En cuanto a los síntomas que padeció, aclaró que fueron leves. "Tuve ardor de garganta y este cansancio extremo que de a ratos te da mareos, pero la realidad es que no pude permitirme sentirme mal porque tenía que atender a mis tres hijas. A la noche quería llorar del agotamiento, pero eso no me permitió caer".

"Soy hipocondríaca"

Minutos después, la modelo aseguró que hubiera preferido transitar su diagnostico en privado pero "a alguien se le escapó". "Esas cositas que pasan. Las dos cosas que más temo en la vida es el avión y los temas de salud, soy hipocondríaca. Cuando viajo no posteo nada hasta que llego, lo mismo con esto. Hubiera querido guardarlo y no pude, tuve que hablar en el día siete de mi enfermedad que dicen que es el peor momento", lanzó dando a entender que fue la actual novia de su ex quien difundió la información en los medios.

Con respecto a cómo están Sienna, Indiana y Allegra expresó: "Mis hijas están muy bien por suerte, eso es lo que más miedo tenía. La que le dio positivo tuvo mucho ardor en los ojos y cansancio, estuvo en la cama. Gracias a mis vecinos y mis amigos que me alcanzaron todo lo que necesitábamos".

Ante sus dichos, uno de sus compañeros preguntó sobre las versiones que aseguraban que invitó a su ex, Fabián Cubero, a vivir en su casa durante estos días para estar cerca de las tres menores. Tras confirmar que era cierto, agregó: "Sí, obvio, le abrí las puertas de mi casa por si quería estar cerca de las chicas, es lo que hubiera querido que me pase a mí si hubiera sido al revés".

Sobre la carta de su empleada Daniela

Anoche, Daniela Godoy, la empleada que trabaja en la casa de Nicole Neumann, rompió el silencio a través de un comunicado que difundió la periodista Mercedes Ninci desde su cuenta de Instagram.

"Conocí a Nicole por intermedio de una persona. Le pedí trabajo y comencé a trabajar en su casa, cama adentro, cuidando y atendiendo fundamentalmente a las chicas. Cuando el contador le pide mis documentos, le cuento a Nicole que soy paraguaya y que no tenía todavía residencia y tampoco DNI. Pero le pido por favor que no me deje sin trabajo. Empiezo los trámites, cansadores. Debía levantarme a las cuatro de la mañana para ir a Migraciones y hacer cola, esperar, me daban una nueva cita... Así hasta que iniciaron mi trámite, pero por el coronavirus se suspendió todo", explicó la trabajadora.

En la carta también contó el día en el que comenzó a sentir los síntomas del coronavirus: "Una noche me dolió el estómago y no tuve olfato. Inmediatamente Nicole consiguió un turno en un laboratorio. Fui, me hisoparon y me dijeron que debía estar aislada. No volví a mi trabajo por seguridad y porque quería estar aislada, pero en mi casa. Así lo hice. Al día siguiente me confirmaron que había dado positivo y seguí aislada en mi casa. Todo lo que se dijo es mentira. Siempre hablé con Nicole".

Godoy cerró el comunicado con palabras de agradecimiento hacia la modelo y remarcó su necesidad de volver a trabajar. "Yo voy a seguir haciendo los trámites para tener mi DNI y poder cumplir con lo que me pidieron para estar en blanco. Pero por favor, basta, necesito trabajar. Agradezco a Nicole que no me haya dejado sin trabajo, que siempre me haya pagado los fines de semana fuera de mi sueldo y que me haya pagado las vacaciones y aguinaldos. Para que no sigan hablando le pedí a Niki que hiciera saber esto. Otra vez, basta".

Y, por supuesto, esta mañana Neumann hizo referencia a sus palabras. "Ella presentó una carta desmintiendo todas las difamaciones y pavadas que se dijeron de mi persona sobre mi trato hacia ella. Yo publiqué un chat en su momento (...) Como se estuvieron publicando pavadas que publiquen la realidad", explicó mientras aseguraba que su empleada ya está dada de alta y actualmente se encuentra en su casa cuidando a sus hijas.

Y una vez más, volvió a remarcar la relación que las une más allá del trato laboral. "Yo para dejar a mis hijas al cuidado de alguien tiene que ser de super confianza. Ellas son los más importante de mi vida, así que fue bastante espantoso escuchar todo lo que escuché, como si hubieran estado en casa", indicó.

Por último, confesó que lo único que desea desde hace cuatro años es paz. "Se lo ruego a Dios todas las noches. Rezo y mando luz para que eso suceda. Quiero que estemos tranquilos, tener paz, actuar como dos padres normales. Ya nos separamos hace cuatro años, prescribió, ya está", remató cansada de la guerra con su ex.

"Cuando alguien se cree sus propias mentiras ya es peligroso"

Como era de esperarse, toda la prensa estaba esperando a la modelo a la salida del programa. Con ganas de seguir hablando, la rubia paró unos minutos y contestó cada una de las preguntas de los periodistas presentes. "Siempre traté de mantener todo puertas adentro, no me gusta hacer un circo mediático, mucho menos con mis hijas y la salud", confesó la panelista afirmando nuevamente que fueron su exmarido y su pareja quienes filtraron su diagnostico de covid positivo en los medios.

Y en una seguidilla de confesiones, la modelo también confirmó los dichos de Yanina Latorre durante el programa del viernes y la versión sobre que -cansada de la situación- le envió un mensaje a Micaela Viciconte para que no hablen más ni de ella ni de sus hijas públicamente. "Me saturé y la llamé a Yanina. Le conté un montón de cosas sí. Estoy en el medio desde que tengo 12 años. Esta información (en referencia al resultado del hisopado) la tenían mi mamá, mis amigas, el padre de mis hijas y el pediatra. Entonces le mandé un audio y un escrito (a Mica). Quería comunicarla a ella y al padre que si se jactan de querer a tres criaturas lo primero que tenían que hacer era respetar su privacidad", reveló enojada.

Por último, Nicole hizo referencia al pedido en la Justicia de una pericia psicológica para Cubero. Si bien no afirmó ni negó la información, advirtió: "Cuando alguien se cree sus propias mentiras ya es peligroso".