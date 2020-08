Yanina Latorre contó que, después de que el test de la modelo diera positivo de coronavirus, ofreció a su expareja una convivencia temporaria

Después de que Nicole Neumann confirmó que dio positivoen el test de coronavirus, mucho se dijo sobre cómo está atravesando la modelo la enfermedad. Entre declaraciones y comentarios, surgió una nueva revelación sobre el vínculo con su exmarido, Fabián Cubero.

En el programa Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre dio a conocer una conversación que habría mantenido con Neumann sobre su expareja.

"Me dijo: 'Él [Fabián Cubero] se puede casar 20 veces, tener 200 hijos, tener 20 novias. A mí no me importa. Me encantaría llevarme bien, que él venga a buscar a las chicas'", contó Latorre. "Me dijo que no puede haber trato", siguió.

En tanto, manifestó las preocupaciones de la modelo por su estado de salud y la posibilidad de que sus hijas contraigan coronavirus. "'Ahora yo estoy acá, no tengo a nadie que vaya a la farmacia y me traiga algo. Si estoy infectada con la más grande, están las dos más chiquitas sanas. Estando las cuatro se van a terminar infectando'", reprodujo Latorre.

Más adelante, la panelista se refirió una llamativa propuesta que Neumann hizo a su exmarido y su actual pareja. "Me dijo: 'Yo le ofrecí que venga a mi casa, que se quede abajo con las chicas. ¿Por qué no subirme un plato de comida, que me toque la puerta y yo le abro? Si nosotros vamos a ser padres de ellas toda la vida'", relató.

Y detalló: "Me lo dijo bien. Además, me agregó: 'Si quiere venir con Mica, que venga con Mica. El tema es que no podemos lograr eso'".

Nicole Neumann confirmó el pasado lunes que dio positivo en el test de Covid-19. "No me lo esperaba. Cuando me enteré me dio pánico y me quedé encerrada un rato hasta que hablé con dos médicos y la pediatra de las chicas", expresó la modelo, a la vez que contó que no presentó síntomas y que se realizó el hisopado al cuarto día de haber estado en contacto estrecho con su empleada doméstica, quien también resultó estar contagiada.