Tras su cruce en “La Academia”, Pampita Ardohain disparó contra Charlotte Caniggia: “Es una desagradecida”

Tras la sorpresiva eliminación de Charlotte Caniggia de “La Academia” a través del voto del público, Carolina “Pampita” Ardohain confesó que le sorprendió la decisión y aseguró que la mediática es “una desagradecida” por haberse ido enojada de la pista de ShowMatch.

“Un programa que le dio tanto, ¿no? Porque la verdad que la gente la quiere porque la conocieron acá. Todo ese público que la sigue es el público que la vio en esta pista. Estuvo muchas temporadas y la gente se encariñó”, expresó la jurado en Los ángeles de la mañana al enterarse de que la hija de Mariana Nannis se había retirado del estudio golpeando puertas y en medio de insultos hacia toda la producción, incluido el conductor del programa .

Y si bien desde que arrancó este nuevo formato la jurado y participante tuvieron varios cruces y altercados, Ardohain justificó la reacción de la mediática. “Siempre que se van están las emociones encontradas. Después baja, y en frío uno ve las cosas desde otro lugar”, opinó. Sin embargo, aclaró que tanto a ella como al resto de sus compañeros los sorprendió mucho la decisión de la gente de sacarla del certamen. “A nosotros nos sorprendió muchísimo, el jurado no lo esperaba para nada. No sé qué paso, no te sabría decir”, confesó mientras analizaba si sus peleas influyeron.

“Ella es sensible, la conocemos. Una cosa es el personaje de hacerse la canchera, pero sabemos que le afectan las cosas obviamente ”, agregó, al tiempo que aclaró que más allá de lo que se vio en la pista no hay nada entre ellas. “No hay nada entre nosotras. Esta vez fue con Ángel [De Brito]. A mí no me gusta que los participantes nos falten el respeto porque acá estamos todos trabajando. A unos les tocó en el jurado y a otros de bailarines, pero somos un equipo tirando la carreta para el mismo lado”, concluyó.

LA NACION