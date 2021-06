Tras su eliminación de “La Academia”, Charlotte Caniggia aseguró: “No va a haber próxima”

En el duelo de ayer de “La Academia”, Charlotte Caniggia no convenció al jurado, se enojó e insultó a Ángel De Brito. Si bien el periodista lo tomó como un chiste, la que se ofendió y reprendió en cámara fue Pampita Ardohain, que viene de varios altercados con la mediática. Sin embargo, minutos después, la hija de Mariana Nannis perdió en el voto telefónico frente a Débora Plager quedando sorpresivamente afuera del certamen. Enojadísima, Charlotte arremetió contra el jurado y reveló que el fin de semana había pensado en renunciar.

“Charlotte vino a robar porque esta canción ya la hizo el año pasado”, denunció De Brito que fue conductor de Cantando 2020. “Pero fue distinta. El estilo fue otro. Y si no, vení a hacerlo vos, a ver cómo te sale”, dijo, ofuscada, la participante y luego lo insultó. Si bien el jurado no lo tomó a mal, la que sí saltó en su defensa fue Ardohain que lanzó: “No me gusta que los participantes nos digan malas palabras. No me parece que sea el trato hacia nosotros. No es un chiste”.

Luego del duelo, antes de saber que esa era su última noche en “La Academia”, Charlotte habló con Los ángeles de la mañana y explicó lo sucedido en la pista. “Pampita siempre salta igual, no tengo ningún problema. Fue en chiste lo que le dije a Ángel, pero acá todo lo quieren malinterpretar para hacerte quedar mal y yo no lo voy a permitir así que voy a decir lo que piense”, disparó molesta.

En cuanto a la actitud que tomó el resto del jurado, opinó: “No me sorprende, igual no tengo problema con ninguno. Todos se unen entre ellos, son muy agresivos con los participantes así que no me voy a quedar callada”.

“No me gustan mucho las peleas, me gustaría venir y disfrutar del show, pero bueno si hay peleas me prendo”, agregó justificando su mala actitud. Y enseguida aprovechó para desmentir que el fin de semana pasado haya renunciado al certamen: “No, no es cierto para nada. Yo sé que hay un montón de gente que quiere que me vaya de acá”, disparó mirando a cámara.

Sin embargo, la sorpresa ocurrió minutos después cuando en el duelo telefónico con Débora Plager, la influencer quedó afuera del juego. Si bien un rato antes aseguraba que le encantaba la idea de que vote el público, ya que le parecía “injusta e innecesaria” la votación del jurado, Caniggia vivió un mal momento cuando el público la sacó del reality. “Yo trato de ser yo misma, no busco la competencia, la gente elige lo que le gusta”, expresó.

Con respecto de volver en un futuro nuevamente a la pista, advirtió: “No va a haber próxima. Estoy bien, sorprendida. Ayer hablé con el Chato porque iba a renunciar”.

La palabra de Ángel De Brito

Si bien el conductor aseguró no haberse enojado con el insulto de Charlotte, esta mañana le dedicó unas palabras en su programa. “Con Charlotte tengo mucha confianza. Eso que me dijo son diálogos que no son para tener al aire, pero debido a la confianza sí tenemos en un pasillo. No la voy a justificar porque queda feo. Me parece que haciendo exceso de la confianza que tenemos dijo eso sabiendo que yo no me iba a enojar”, explicó intentando justificarla.

E inmediatamente le echó la culpa a sus padres, quienes la criaron de esa forma. “Tampoco pretendan otra cosa, fue criada por Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia. Ella habla de la misma manera que su madre. Son las herramientas que estos chicos tienen y hacen lo que pueden. Los veo como víctimas de sus padres. Sobre todo en el caso de Charlotte que la veo como una chica buena, muy insegura y sufrida”, reflexionó.

“Creo que es la que más sufre de esa familia y está pasando años muy complicados. Después esta la discusión artística que no sabe bailar y cantar, lo sabemos, no es ninguna novedad. Yo no me sentí ofendido, a Pampita le molestó porque fue insultada antes”, señaló.

