El inesperado cruce de Charlotte Caniggia y Pampita: “Tuve un encuentro con ella y no me gustó”

Charlotte Caniggia debutó este martes 25 de mayo en La Academia. En la previa de su presentación, mientras hablaba con Marcelo Tinelli sobre el último año en el que no se vieron, la mediática tuvo un inoportuno cruce con Pampita Ardohain, jurado del certamen, por un hecho del pasado.

En la charla anterior a su performance, Tinelli le recordó a Charlotte su corta participación en el programa Pampita Online, y la joven sorprendió al disparar contra la conductora. “Fuiste panelista por un día. ¿Qué pasó? ¿Te echaron?”, indagó Marcelo. “No duré nada. Tuve un encuentro con Pampita y no me gustó”, respondió Caniggia.

Charlotte Caniggia cruzó a Pampita tras su polémica renuncia a su programa - Fuente: eltrece

En ese momento, Pampita agarró el micrófono y aclaró: “Conmigo no, con Yanina (Latorre)”. Y la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, lejos de entrar en una polémica, reconoció: “Bueno, me peleé con Yanina pero no fue tan así”.

Sobre el final de la charla y para cerrar el tema pensando en la nota que recibiría de la jurado por su presentación, la mediática manifestó: “Igual no me quiero pelear con Pampita, Marce”.

El pasado febrero, invitada en Los Mammones, Charlotte ya había comentado su paso por Pampita Online. Según relató en una entrevista con Jey Mammon, cuando Latorre la “empezó a bardear”, le llevó su inquietud a la conductora: “En el corte le dije a Pampita que no me la cruce, que no quería preguntarle nada a ella. ¿Y qué hizo Pampita? Me la cruzó, por rating o no sé. Y me sentí re mal, como traicionada”.

LA NACION