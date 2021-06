La Academia: luego de un desubicado insulto al jurado, Charlotte Caniggia abandonó el certamen

El tercer ritmo de “La Academia”, el shuffle, se reveló como el más complicado para muchos de los participantes del nuevo concurso de ShowMatch. Este martes, luego de que Mario Guerci cerrara la ronda, llegó el momento de conocer el voto secreto de Jimena Barón.

Así, a medida que las parejas fueron pasando al centro del estudio, Marcelo Tinelli comenzó a revelar quiénes no habían alcanzado los 15 puntos necesarios para pasar a la ronda de música disco, pero por falta de tiempo, el misterio se extendió hasta el miércoles.

Y entonces sí, quedaron confirmadas las parejas que pasarían al duelo: Pachu Peña y Flor Diaz (con 9 puntos en total), Débora Plager y Nicolás Villalba (4) y Charlotte Caniggia y Nacho Gonatta (12). Como viene ocurriendo desde que comenzó el programa, en esta instancia los participantes no pueden repetir su rutina, sino presentar un nuevo número. Sin embargo, esta vez, y a partir de ahora, luego de que el jurado salve a una de las parejas, es el público quien tiene la potestad de elegir quiénes siguen en competencia, tal como sucedía en “Bailando por un sueño”.

El duelo comenzó con Plager y su compañero, con un número de actuación, canto y baile que llamaron “Informe musical” y generó muchas dudas en el jurado.

Les siguieron Peña y Díaz, con una propuesta similar, pero con aires tangueros, que denominaron “Naranja en Flor Díaz”.

Los terceros en salir a la pista fueron Charlotte y Gonatta. La mediática quiso ir a lo seguro y recurrió a una rutina que ya probó el año pasado en Cantando 2020: una versión de “Barbie Girl”, el tema de la banda noruega-danesa Acqua que se convirtió en hit en 1997.

Tras ver las tres deslucidas propuestas, el jurado tomó su decisión. “Muy Broadway todo”, ironizó Ángel De Brito. “Charlotte vino a robar, porque esta canción ya la hizo el año pasado”, sumó el periodista, que fue conductor de Cantando 2020. “Pero fue distinta. Y si no, vení a hacerlo vos, a ver cómo te sale, la c... de tu madre”, respondió, ofuscada, la participante.

Ante el exabrupto, Pampita Ardohain expresó indignada: “No me gusta que los participantes nos digan malas palabras. Ni a mí, ni a mis compañeros. No me parece el contexto, no es un chiste”. Caniggia, entonces, retrucó: “Pero vos no tenés empatía ni gracia, querida. Es un chiste”.

Luego de que Tinelli intentara poner una cuota de humor a lo que acaba de ocurrir, el jurado dio a conocer su veredicto: por unanimidad, decidieron salvar a Peña y Díaz. Así, Caniggia y Plager quedaron a expensas del público, que con un 55.4 por ciento de los votos decidió salvar a la periodista.

“Será hasta la próxima, Charlotte”, dijo Tinelli al momento de despedir a la mediática. “No va a haber próxima”, respondió ella, con gesto adusto.

LA NACION