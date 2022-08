Del regreso de Los locos Addams a las peleas de Ryan Murphy y la polémica decisión de HBO Max

Con Merlina, la familia Addams aterriza en Netflix de la mano de Tim Burton. Uno de los proyectos más esperados por los fanáticos de Tim Burton y los seguidores de Los locos Addams finalmente tiene un trailer de adelanto que anuncia que la serie se verá este año. Además, claro, de dar divertidas pistas para lo que vendrá. En principio, como ya se sabía, la serie estará enfocada en las aventuras de Merlina (Wednesday en la versión en inglés), la hija mayor de Homero y Morticia Addams. La mayor incógnita del proyecto giraba en torno a su casting y por lo que se ve en el trailer de dos minutos los fans pueden respirar tranquilos: Jenna Ortega ( Scream 5 ), es la perfecta Merlina, oscura, siniestra, algo sádica y muy divertida . Digna hija de sus padres interpretados por Luis Guzman y Catherina Zeta Jones, en los ocho episodios de la serie, todos dirigidos por Burton, la trama seguirá a la chica en su ingreso al exclusivo y tenebroso colegio al que también asistieron-y dónde se enamoraron-, sus padres.

Las peleas de Ryan Murphy

Chloe Sevigny protagonizará la segunda temporada de Feud Arturo Holmes - WireImage

Truman Capote y sus legendarias peleas serán parte de la segunda parte de Feud. Casi seis años después del lanzamiento de Feud -y luego del fallido intento de contar los pormenores del divorcio del príncipe Carlos y Lady Di-, la miniserie creada por Ryan Murphy sobre el legendario enfrentamiento entre Bette Davies y Joan Crawford protagonizada por Susan Sarandon y Jessica Lange, se acaba de anunciar una segunda temporada centrada en los conflictos entre el escritor Truman Capote y sus amigas de la alta sociedad neoyorquina. Basado en el libro de Laurence Leamer Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era, el ciclo que comenzará a grabarse a finales de septiembre será protagonizado por el actor británico Tom Hollander como Capote y Chloë Sevigny quien encarnará a una de sus distinguidas amigas, la diseñadora de modas, actriz y dama de sociedad C.Z. Guest, a la que el escritor expuso en muchos de sus cuentos. En el elenco de la miniserie también aparecerán Naomi Watts, Diane Lane y Calista Flockhart como las “protectoras” y eventuales enemigas de Capote. El realizador Gus Van Sant, que ya había dirigido un episodio de la primera temporada, regresará para dirigir la segunda.