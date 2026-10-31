Tras su internación: Mirtha Legrand hizo su primera aparición pública y fue al cumpleaños de su hija Marcela Tinayre

En compañía de su círculo íntimo de familiares y amigos, Marcela Tinayre celebró este sábado su cumpleaños con un fiesta en su residencia de Barrio Parque. La conductora recibió sus 75 añosjunto a su madre, Mirtha Legrand, y el resto de sus seres queridos.

Tinayre convocó a su círculo íntimo a las 13.15 para un exclusivo almuerzo. La llegada de Mirtha causó muchísima alegría entre sus seguidores, ya que si bien se había mostrado en una fotografía junto a su familia por el Día de la Madre, esta se trata de la primera aparición pública de la diva de los almuerzos casi un mes después de haber recibido el alta en el Sanatorio Mater Dei, donde ingresó el 18 de septiembre por una cuadro respiratorio -padecía una neumopatía-.

Para celebrar el cumpleaños de su hija Marcela Tinayre, Mirtha Legrand eligió un diseño de Claudio Cosano en rosa, su color preferido, que acompañó con un foulard de Hermès. El festejo contó con catering de Schuster y mesas decoradas por Ramiro Arzuaga: seis se distribuyeron en el jardín y una en el comedor, con vista al verde. Allí se ubicó Chiquita, en una mesa para seis comensales, mientras el resto de los invitados disfrutó de la celebración al aire libre.

Vestida de rosado la popular conductora dijo presente en el festejo con su elegancia habitual Gerardo Viercovich - LA NACION

La presentadora de televisión volvió a su casa el 6 de octubre luego de una internación en el sanatorio Mater Dei, donde permaneció tres semanas por complicaciones en un cuadro respiratorio. Desde entonces, Legrand permaneció en su domicilio, continuando con su recuperación -tal como le indicaron los médicos- y no tuvo apariciones públicas, hasta el domingo 18 de octubre, cuando publicó una imagen en sus redes sociales celebrando el Día de la Madre junto a su familia.

Juana Viale, muy primaveral, llegando al cumpleaños de su madre Gerardo Viercovich - LA NACION

Juana Viale, quien por el momento sigue reemplazando a su abuela en la "mesaza", no quiso faltar a la cita Gerardo Viercovich - LA NACION

En abril de este año, Legrand atravesó un fuerte cuadro gripal que derivó en una bronquitis y la alejó durante algunos días de su agenda laboral.

Gabriel Oliveri, amigo de la familia Tinayre, posó ante los flashes en la puerta de la casa de Marcela Gerardo Viercovich - LA NACION