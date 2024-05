TV Retro: el día que Javier Milei tuvo un cruce con Sol Pérez y lo “invitaron” a irse un programa

Escuchar

Si algo buscan los programas conformados por panelistas es el debate porque se sabe que cuanto más pelea se genere, mayor es el rating. La televisión argentina, como consecuencia de la crisis económica, ha multiplicado este tipo de ciclos en donde se discuten todos los temas, sin importar demasiado lo que se diga. Lo fundamental es que haya argumentos contrapuestos que fomenten la disputa.

Antes de llegar a la presidencia, Javier Milei supo ser un gran panelista. Con la ductilidad suficiente como para pasar de Intratables a un programa de espectáculos, el economista fue protagonista de momentos polémicos de la pantalla chica . Su carácter, siempre explosivo, lo puso en el centro de varias discusiones que dieron que hablar.

Uno de los cruces televisivos más fuertes que protagonizó ocurrió en 2019, en el programa de Marcela Tinayre, Las rubias (de Net TV), nada casualmente el día de su debut. Todo comenzó cuando Milei se puso hablar de política y Sol Pérez, panelista del ciclo, lo confrontó.

“Los kirchneristas proponen acelerar el camino hacia Venezuela. Si lo queremos hacer, bárbaro, pero todos sabemos que termina mal”, argumentó Milei cuando Pérez lo cuestionó: “¿Por qué ir a los extremos y no buscar un país en el que les den posibilidades a los que menos tienen? Lo único que vamos a hacer es que la gente sea cada vez más pobre”, indicó la panelista. “¿Tenés claro el sistema que estoy proponiendo? Tiene el 25 por ciento menos de pobres, que es lo que dicen los datos. ¿Necesitás que los muestre?”, la chicaneó el economista.

A medida que el ida y vuelta avanzaba, crecía la tensión en el estudio. “Entonces discutimos percepciones. Entonces, con la percepción de Maradona, Venezuela es un oasis y Cuba es fabulosa. Si vamos a discutir cuestiones románticas… No es lo mío”, afirmó Milei con un tono de voz elevado.

Lo que parecía una discusión pasajera, se aceleró cuando el economista volvió con el tema, tras varios minutos en los que el programa se dedicó a otra cosa. “Este gobierno es un desastre, es socialista cool”, lanzó e instantáneamente fue interrumpido por Pérez que ironizó: “Para él todos los gobiernos van a ser un desastre porque hay Estado. Cuando no haya Estado vamos a estar muy bien”.

Cuando el ida y vuelta estaba en su punto máximo, Milei estalló contra la panelista: “Mis opiniones son mías, las puedo dar yo mismo, no necesito que seas mi intérprete. Ni sabés de las cosas que hablo. Para dar opinión de lo que yo digo, la doy yo mismo. No necesito una intérprete de mis ideas”.

Frente a esta chicana, Pérez reaccionó indignada y no se calló nada: “Tenés esa forma de discutir con otras personas, de denigrarlas y degradarlas. Si sos tan inteligente, podés escuchar al otro. No le prestás atención al resto…”

Para tratar de que la sangre no llegara al río, Marcela Tinayre se metió en la contienda y le recomendó a Milei que fuera caballero y escuchara la opinión de una mujer. Este comentario lo envalentonó aún más. “Pero das una opinión de lo que digo o de lo que pienso. Para eso lo digo yo mismo. Ella es la que insulta por redes sociales. No sea cosa que un fiscal agarre sus tuits insultantes…”, le contestó el economista haciendo referencia a un cruce anterior que habían tenido en el programa Gente opinando, del Pollo Álvarez, donde frente a un cruce similar, Pérez decidió abandonar el estudio y postear un fuerte mensaje contra Milei: “Más que economía tenés que ver si alguien te enseña a respetar a las mujeres, asqueroso Milei”.

“Mostrame ¿Dónde?”, lo increpó Pérez y agregó: “Que me tengo que teñir, que soy un culo… Eso pone en las redes sociales”, exclamó. “Yo no tuiteé nada, la que insultó fuiste vos”, retrucó Milei. Desbordada por la situación, sumado a los nervios del debut, Tinayre optó por irse a la cocina, lugar en el que Juana Viale y Martín Bossi iban a preparar una receta. El humorista trató de ponerle humor al mal momento, pero de fondo se escuchaban los gritos de una discusión que, en ese momento, parecía no tener fin.

Como todo cruce escandaloso no tuvo un buen final. Tinayre invitó a Milei a retirarse del estudio de una manera elegante. “No me gusta y te voy a decir algo, honestamente, me sorprende de vos que a una participante, a una coconductora, a una mujer que es el primer día que está hoy, termine en esta situación casi llorando. Siempre hemos tenido mucha armonía. Esto a mí me pone mal y sobre todo en el primer día de nuestro programa. Me parece muy violento agredir a una mujer”.

En tanto, el economista trató de justificar una serie de retuits injuriosos que había hecho contra la panelista, pero Tinayre fue categórica: “No me obligues a decirte ‘gracias por haber venido’. Esto se termina acá. Lo pueden arreglar con abogados, pero toda esta agresión como mujer me parece sumamente desagradable”.

Por su parte, la panelista expresó, ya llorando: “Me voy a retirar porque no voy a compartir una mesa con esta persona. Yo me voy”. Allí fue cuando la conductora sin dudarlo lo despidió al aire: “Gracias por haber venido, fue un placer y seguimos hablando otro día de economía”. Milei se levantó y se retiró del estudio sin decir una sola palabra.

Al día siguiente, Pérez fue desafectada del ciclo. Aunque se suponía que su presencia era solo por una semana, la idea era que si las cosas funcionaban bien, se quedara. Y respecto de su ausencia, la conductora se sinceró con su audiencia: “Les pedía que se callaran y fueran prudentes y seguían. Ellos tendrían que hacer un programa juntos, el programa del escandalete. Pero, por otro lado, no soporté la agresión y la falta de caballerosidad de Milei. Sol se sintió muy agredida y fue con justa razón. Pero no es el estilo de mi programa, yo no hago la televisión del escándalo, yo hago la televisión del diálogo”.

Con el paso del tiempo, Sol Pérez siguió su camino como panelista y hoy se luce en los debates de Gran Hermano; Marcela Tinayre se convirtió en la primera mujer en conducir Polémica en el bar. En cuanto a Milei, nadie podía sospechar en ese momento que cuatro años después sería presidente.