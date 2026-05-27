Un actor aseguró que Hollywood lo canceló por sus creencias y reveló el gran gesto de Luke Perry que lo salvó

Neal McDonough volvió a hablar sobre una de las etapas más oscuras de su vida, pero esta vez fue más allá: luego de recordar que Hollywood llegó a catalogarlo como un “fanático religioso” por negarse a besar mujeres en pantalla, contó que fue cancelado, perdió numerosos trabajos por ese “estigma” e incluso cayó en el alcoholismo y perdió su casa. Todo cambió cuando una gran estrella le tendió una mano: un gesto de Luke Perry fue clave para ayudarlo a salir adelante.

Luego de recuperarse, Neal McDonough forjó una sólida carrera (Instagram/@neal_mcdonough)

Durante una entrevista con Fox News Digital, el actor de 60 años que saltó a la fama con Band of Brothers y luego consolidó su carrera en series como Amas de casa desesperadas y Yellowstone recordó el fuerte rechazo que sufrió dentro de la industria por una cláusula que le impedía besar mujeres en pantalla. Según explicó, esa decisión estaba ligada tanto a sus creencias religiosas como al amor por su esposa, Ruvé Robertson, con quien está casado desde 2003.

“Me echaron de una serie porque no quería besar a una mujer. Nadie quería contratarme porque pensaban que era un fanático religioso”, afirmó. McDonough, quien en la actualidad participa de la biopic Jimmy, reconoció que el golpe profesional tuvo consecuencias devastadoras en su vida personal. “Perdí la casa, perdí los autos, lo perdí todo”, confesó, al tiempo que admitió que su problema con el alcohol empeoró después de sentirse marginado por Hollywood.

El rol clave de Luke Perry en su recuperación

En medio de ese panorama desolador, un colega apareció en escena y cambió todo: Luke Perry. Según repasó McDonough, el actor notó que estaba atravesando una situación crítica y sin dudarlo lo ayudó: cuando se quedó sin lugar para vivir, lo invitó a instalarse junto a su familia en su casa en Los Ángeles.

“Luke me vio destruido y me abrió las puertas de su casa”, resumió el actor y describió ese gesto como uno de los momentos más importantes de su recuperación emocional. En aquel entonces, acababa de conseguir trabajo en la serie Justified, aunque confesó que seguía sintiendo que había fallado como esposo y padre.

McDonough también explicó que el punto de quiebre llegó gracias a una fuerte conversación con su esposa. “Ella me dijo: ‘O nosotros o la botella. Elegí’”. A partir de ese momento dejó de tomar alcohol y comenzó un proceso de reconstrucción personal y profesional, un trabajo que estuvo atravesado por su fe.

En la actualidad, McDonough trabaja junto a Robertson como socio productor en varios proyectos cinematográficos. Además, aseguró que participar en Jimmy, la película sobre James Stewart, le permitió reflexionar sobre las dificultades y contradicciones que también atravesó la legendaria estrella de Hollywood.

McDonough convenció a su esposa de participar en una película con él

Neal McDonough y Ruvé Robertson se casaron en 2003 y son padres de cinco hijos

El año pasado, invitado al podcast Nothing Left Unsaid, McDonough contó que su rechazo a compartir momentos íntimos con sus compañeras actrices lo llevó a tomar medidas extraordinarias. Por ejemplo, cuando escribió el guion para la película The Last Rodeo, incluyó tres escenas donde su personaje recuerda a su esposa fallecida. Como una de ellas incluía un beso, él convenció a Ruvé Robertson de aparecer en el film.

“No iba a hacer esa película. Ya estaba financiada y lista para filmarse, pero le dije: ‘No voy a hacer la película a menos que tú interpretes a mi esposa, porque yo no voy a besar a otra mujer’”, confió. Aunque Robertson estaba reacia al principio porque no es actriz, su esposo la convenció de tomar el papel.

Para Neal McDonough, quien hoy atraviesa un gran momento profesional y personal, besar a su esposa en una película que él escribió y produjo se convirtió en el punto más alto de su carrera. “Lo logré y lo hice a mi manera”, celebró.