La condición que casi le cuesta la carrera a Neal McDonough, el actor de Yellowstone: “Hollywood me dio la espalda”

Neal McDonough es un actor estadounidense conocido por sus papeles en series como Yellowstone, Suits (La ley de los audaces) y Desperate Housewives (Esposas desesperadas). Recientemente, aseguró que Hollywood lo bloqueó durante años por una cláusula incluida en su contrato: tiene prohibido besar a cualquier mujer frente a las cámaras.

Por qué Neal McDonough no puede besar actrices en su trabajo

Neal McDonough fue invitado al podcast Nothing Left Unsaid el pasado 30 de julio. En dicha conversación, el actor explicó que entró a la lista negra de Hollywood porque su contrato dice que él no besará a otra mujer en pantalla.

“Mi esposa no tenía ningún problema con eso, realmente era yo quien tenía el problema”, aseguró. El actor explicó que no quería que su pareja, la modelo Ruvé Robertson, y sus hijos lidiaran con la experiencia de verlo en momentos íntimos con otras mujeres.

Con esa convicción, McDonough decidió que se convertiría en el mejor villano del cine y la televisión, porque no es común que los antagonistas participen en escenas románticas.

El actor de Yellowstone contó que varias personas han cuestionado esa regla autoimpuesta porque su relación con otras actrices es igual de ficticia que los asesinatos que comete en sus proyectos, y esos no parecen molestarle.

“Sí, pero en realidad no maté a nadie y es algo divertido el día que lo grabamos. Pero la intimidad es algo completamente distinto para mí. Así que, cuando me negué a hacerlo y no pudieron entenderlo, Hollywood me dio la espalda”, explicó.

McDonough y las consecuencias de haber sido bloqueado por Hollywood

McDonough reveló que, por culpa de ese rechazo, no le dieron trabajo como actor durante dos años y perdió tanto sus posesiones materiales como su identidad profesional. El actor compartió que el arte es una parte esencial de su vida y, al quedarse sin papeles, se sintió perdido.

El actor trabajó en 17 episodios de la serie de abogados Suits (Instagram/@neal_mcdonough)

El artista admitió en el podcast que se volvió alcohólico y superar esa adicción le tomó varios años.

Fue su esposa Ruvé Robertson quien le dijo que debía volver a la iglesia para salir del agujero oscuro en el cual se encontraba. Reencontrarse con su fe le ayudó a dejar la bebida y, en cuanto lo hizo, el cambio en su carrera profesional fue instantáneo: “Dije: ‘Oh, no necesito esta muleta. Oh, las personas sí me hablan. Oh, sí me agrado de nuevo a mí mismo’. Soy un hijo de Dios y tengo un trabajo que hacer”.

McDonough dijo que esa claridad le permitió conseguir tantos trabajos que ahora, a sus 59 años, se encuentra en la etapa más ocupada de su vida. Y todo mientras aún le es fiel a la peculiar cláusula de su contrato.

McDonough convenció a su esposa de participar en una película con él

Su rechazo a compartir momentos íntimos con sus compañeras actrices incluso lo llevó a tomar medidas extraordinarias.

Neal McDonough y Ruvé Robertson se casaron en 2003 y son padres de cinco hijos (Instagram/@neal_mcdonough)

Por ejemplo, cuando escribió el guion para la película The Last Rodeo, McDonough incluyó tres escenas donde su personaje recuerda a su esposa fallecida. Como una de ellas incluía un beso, él convenció a Robertson de aparecer en el filme.

“No iba a hacer esa película. Ya estaba financiada y lista para filmarse, pero le dije: ‘No voy a hacer la película a menos que tú interpretes a mi esposa, porque yo no voy a besar a otra mujer’”, dijo en el pódcast Nothing Left Unsaid.

Aunque Ruvé Robertson estaba reacia al principio porque ella no tiene formación como actriz, su esposo la convenció de tomar el papel.

Para Neal McDonough, besar a su esposa en una película que él escribió y produjo se convirtió en el punto más alto de su carrera. “Lo logré y lo hice a mi manera”, concluyó el actor.