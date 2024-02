escuchar

Tish Finley, la madre de la estrella musical estadounidense Miley Cyrus, confesó que sufrió un “colapso psicológico completo” en 2020, cuando se separó del padre de la cantante, el también cantante Billy Ray Cyrus, y perdió a su propia madre al mismo tiempo.

Invitada al podcast Call Her Daddy, Tish contó que con su divorcio y la muerte de su madre en simultáneo sucedieron los dos acontecimientos que más temía en la vida, lo que la llevó a hundirse en una profunda depresión. “ Honestamente, no sabía si sería capaz de sobrevivir tras la muerte de mi madre. Durante alrededor de un mes, sufrí un colapso psicológico completo. Fue lo peor que me ha pasado en la vida, de verdad ”, contó.

“Fue terrible”, prosiguió. “No comía, no bebía, no podía parar de llorar”. Tish reconoció que bajó muchísimo de peso durante esa crisis. “No tenía a mi madre y tampoco a mi marido, mi marido de los últimos 30 años”, añadió. “ Estaba muy asustada ”.

Tish Cyrus junto a Billy Ray: 30 años de matrimonio, cinco hijos y tres intentos de divorcio (el tercero prosperó)

“Después de 30 años, cinco hijos increíbles y una vida de recuerdos, hemos decidido tomar caminos separados”, anunció la pareja en ocasión de su divorcio en 2022, añadiendo que la ruptura se había dado “no con tristeza, sino con amor”.

Pero más allá de lo que la pareja expuso públicamente en ese entonces, tristeza al parecer sí hubo, y mucha, al menos del lado de Tish. Su malestar era tal que hasta llegó a considerar internarse en una clínica psiquiátrica, lo que finalmente no sucedió porque su terapeuta se opuso.

Las revelaciones de Tish llegaron cuando tanto ella como el padre de Miley tienen parejas nuevas: el año pasado, ella se casó con Dominic Purcell, actor de Prison Break, y él con la australiana Firerose, también cantante y más joven que su hija Miley.

“Pensé que iba a estar sola para siempre”

Tish dijo a People que ella pensaba que iba a “estar sola para siempre” tras separarse de Billy Ray. “ Comprendo por qué las mujeres pueden tener miedo, no solo de abandonar malas relaciones sino de emprender carreras nuevas y todas esas cosas. Yo estaba literalmente aterrorizada ”, dijo, y agregó que poder salir de su matrimonio finalmente fue lo mejor que le pudo pasar.

Tras su separación de Billy Ray, Tish pensó que iba a estar sola para siempre hasta que conoció al actor Dominic Purcell

La madre de Miley reveló también que su matrimonio podría haberse terminado mucho antes de no haber sido por sus miedos. “No estábamos bien desde hacía mucho. Y creo que me quedé tanto tiempo ahí por miedo, literalmente por el miedo a sentirme sola ”, dijo, y recordó que ella tenía tan solo 24 años cuando lo conoció a Billy Ray, y que habiendo crecido y pasado tanto tiempo de su vida con él, el prospecto de estar sola le daba terror.

Tish añadió que había habido grandes faltas de respeto mutuas durante su matrimonio con Billy Ray, y que pudo identificar todo eso gracias a la saludable relación que pudo establecer con su actual marido, Dominic Purcell.

Miles Cyrus junto a su madre Tish @tishcyrus

Tish y Billy Ray Cyrus se habían casado en 1993, un año después de tener a Miley, su primera hija juntos. Tish ya tenía dos hijos de un matrimonio anterior que Billy Ray terminó adoptando y ambos tuvieron dos hijos más después de Miley, completando los cinco que criaron juntos. El mismo año que nació Miley, el artista country tuvo un hijo con otra mujer llamado Christopher Cody.

Billy Ray había solicitado por primera vez el divorcio en 2010, citando que el show Hannah Montana, la serie de Disney que llevó a una Miley adolescente al estrellato y en la que el propio Billy Ray también participó, había destruido a su familia. Se reconciliaron, pero en junio de 2013 fue Tish quien pidió el divorcio. La pareja logró sortear esa segunda crisis, pero en 2022 llegó la ruptura legal definitiva, citando “diferencias irreconciliables”.

Un clan con varios dramas

En la reciente recepción de un premio Grammy, llamó la atención que la ex-Hannah Montana mencionara a su madre en su discurso de agradecimiento, pero que no hiciera lo mismo con su padre. Ese detalle dio la pista de que las cosas entre ambos no estarían atravesando su mejor momento. Los rumores indican que Miley siente que su padre intentó sacar provecho de su fama, aunque por el momento se trata de puras especulaciones.

Miley Cyrus deslumbró en los premios Grammy con cinco looks distintos y se llevó dos galardones; en el discurso de agradecimiento no mencionó a su padre ROBYN BECK - AFP

Cyrus sí habló de su padre en su documental de 2023, Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions). “ Mi papá creció de manera opuesta a mí ”, dijo, y explicó que ella tuvo estabilidad financiera y emocional durante su crianza, cosas de las que su padre careció, y que eso hace que tengan un vínculo muy diferente con la fama. “A él, sentirse adorado por una audiencia gigante, lo impactó emocionalmente mucho más de lo que podría impactarme a mí”, señaló.

Pero el distanciamiento entre la cantante y su padre no es, al parecer, el único conflicto vigente en el clan Cyrus: los hermanos de Miley, Noah y Trace, faltaron a la boda de su madre con Dominic Purcell el año pasado. ¿Estaban ocupados? Al parecer, su única preocupación mientras su madre daba el “sí, quiero” era acudir al supermercado , según pudieron confirmar ellos mismos en sus historias de Instagram. Miley sí estuvo presente y, de hecho, mantiene una muy buena relación con su padrastro.

Miley Cyrus acompañó a su madre, Tish, y a Dominic Purcell a su luna de miel en Hawaii Backgrid/The Grosby Group

En una entrevista, Miley Cyrus contó a la revista Rolling Stone que su madre había alentado sus ambiciones de ser una artista porque ella misma había soñado con serlo, pero no había podido seguir ese camino debido a sus ansiedades. “Hizo ballet desde que tenía tres hasta sus 30 años, pero era muy tímida”, contó Miley sobre su madre. “ Nunca pudo hacerlo, así que deseaba que yo sí pudiera. (...) Yo también sufro de ansiedad y ella no quería que eso me detuviera a mí como la había frenado a ella ”, sumó.

LA NACION

Temas Miley Cyrus