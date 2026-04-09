Una estrella de The Pitt se quebró al contar que gracias a la serie pudo saldar sus deudas: “Es una carga enorme”

El impacto que The Pitt tuvo en la vida de Patrick Ball va mucho más allá del gran éxito de la serie y de los elogios de la crítica. Antes de quedarse con el personaje del Dr. Frank Langdon en el drama médico del momento, el actor estuvo a punto de dejar la actuación, pero no lo hizo y tres meses después de su estreno, logró cancelar su préstamo educativo, un logro que relató entre lágrimas.

En una extensa entrevista que le concedió a la revista Cultured, el intérprete no pudo contener la emoción cuando el periodista le recordó que en alguna oportunidad había contado que gracias a The Pitt pudo deshacerse de todas sus deudas de estudio. “Pagué mis préstamos estudiantiles como tres meses después de empezar The Pitt, y fue un momento muy profundo porque pensé que iba a morir con ello”, confió en medio del llanto.

Patrick Ball junto a Noah Wyle en una escena de The Pitt, la serie suceso de HBO Max HBO Max

“Es una carga enorme de llevar y mucha gente lo lleva. Tenía una deuda de 80.000 dólares y había pasado por una serie de relaciones fallidas donde mi inseguridad financiera era un problema real. Simplemente pensaba que esa iba a ser mi vida para siempre, y eso es algo realmente pesado con lo que vivir”, agregó.

Además, reveló que en el momento en el que volvió a cero, el hecho de que la serie funcionara o no pasó a un segundo plano en su orden de prioridades. “Recuerdo que pensé: ‘Hombre, si esta serie funciona, genial. Si no funciona, no podrán quitármelo. No tengo más deudas. No hay vueltas atrás en eso”.

En The Pitt, Ball interpreta a un joven médico que trabaja en urgencias de Pittsburgh. El personaje inicialmente encanta a sus compañeros antes de que se revele que ha estado robando drogas del hospital para mantener una adicción. Regresó en la segunda temporada en enero, tras un periodo en un programa de tratamiento.

Dejar la actuación... ¿y unirse al FBI?

En otro momento de la entrevista, Ball explicó que en un momento consideró dejar la actuación. “Unos seis meses antes de que llegara The Pitt, vivía en New Haven con mi ex. Llevábamos juntos tres años y realmente nos costaba mucho idear una visión del futuro. Trabajar como actor, no sabés lo que viene, no tenés dinero y las perspectivas financieras pueden ser sombrías”, aseguró.

Luego de analizar varias opciones, como la posibilidad de unirse al FBI, a la Marina Mercante o mudarse a Alaska para trabajar en un campamento pesquero en Alaska, aceptó un trabajo donde debía recaudar fondos en la Universidad High Point. “Pensé: ‘Bueno, este es un trabajo de 100.000 dólares al año. Voy a tener que usar traje e ir a cenas benéficas para ganarme la vida, lo cual odio porque no hay nada más lejos de lo que soy, pero es un trabajo, es una vida, y no puedo estar tan arruinado si quiero volver a casarme’”.

En ese momento, su teléfono sonó. Del otro lado, la oferta de un papel en una obra de teatro. Ball le dio una nueva oportunidad a su pasión, aceptó el desafío y voló a Miami para ponerse a las órdenes de Moisés Kaufman. Bajo el sol de Florida todo cambió; conoció a su actual pareja, la también actriz Elysia Roorbach, se fueron unos días de viaje y volvieron juntos a Nueva York para seguir con sus vidas. “Trabajaba en una cafetería, en un restaurante, como asistente de vestuario para And Just Like That... Y daba unos seminarios de coaching corporativo”, confesó. “Y entonces llegó la llamada para The Pitt y todo fue diferente”, reconoció.

Su trabajo en la serie le valió a Ball una nominación al Critics’ Choice Television Award como mejor actor de reparto en una serie dramática y un premio Actor como parte del reparto coral de la serie. También le abrió las puertas a nuevos proyectos: este año debutó en Broadway como Andrew en Becky Shaw, una producción dirigida por Trip Cullman basada en la obra finalista del Pulitzer 2009 de Gina Gionfriddo. Otro sueño cumplido.