And Just Like That llega a su fin y sus protagonistas se manifestaron en las redes: “Estoy profundamente triste”

Este viernes una noticia sorprendió a los fanáticos del universo Sex And The City: And Just Like That, la serie reboot de la saga, no será renovada para una cuarta temporada. El anuncio fue realizado por las oficinas centrales de HBO Max, desde donde confirmaron que la serie protagonizada por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis no continuará.

La tercera temporada de And Just Like That será la última, según reveló el showrunner, guionista y director Michael Patrick King en un comunicado en redes sociales: “Y así, sin más… La narrativa del universo de Sex And The City llega a su fin”, escribió.

Sarah Jessica Parker junto a John Corbett en un capítulo de la historia de amor que interpretan en And Just Like That...

“Mientras escribía el último episodio de la tercera temporada de And Just Like That me di cuenta de que este podría ser un excelente punto de inflexión. Junto con Sarah Jessica Parker, Casey Bloys y Sarah Aubrey, decidimos cerrar la popular serie este año con un final de dos partes y extendimos el plan original de la serie de 10 a 12 episodios“, señaló.

“SJP [Sarah Jessica Parker] y yo pospusimos el anuncio hasta ahora porque no queríamos que la palabra ‘final’ eclipsara la diversión de ver la temporada. Agradecemos profundamente a todos los espectadores que han dejado entrar a estos personajes en sus hogares y corazones durante todos estos años”, agregó King.

A statement from our showrunner, writer and director Michael Patrick King. pic.twitter.com/MnQeHbSl8W — And Just Like That... (@AndJustLikeThat) August 1, 2025

Decidida a despedirse de Carrie Bradshaw de manera definitiva, Sarah Jessica Parker compartió en sus redes un clip con algunos de los looks y momentos más icónicos de su personaje, junto a un extenso texto. “Carrie Bradshaw ha dominado mi corazón profesional durante 27 años. Creo que la he amado más que a nadie. (...) Sé que otros la han amado igual que yo. He sentido frustración, la he condenado y la he apoyado. La sinfonía de todas esas emociones ha sido la banda sonora más maravillosa y la compañía más significativa. Por eso, mi más sincera y profunda gratitud, y mi deuda de por vida. A todos ustedes”, escribió la actriz.

“No puedo creer que nuestro salvaje y hermoso paseo llamado And Just Like That ya casi haya terminado. Ha sido una delicia de principio a fin. Echaré de menos trabajar con esta gente todos los días de manera tan increíble, pero sé que siempre seremos parte de la vida del otro. ¡Prepárense para muchos más carruseles en las próximas semanas! Y no te pierdas estos últimos episodios", escribió Cynthia Nixon.

Kristin Davis, en tanto, se mostró mucho más conmovida con la noticia del fin de la serie: “Estoy profundamente triste. Amo a todo nuestro hermoso elenco y equipo. 400 artesanos trabajando tan duro en nuestro show con profundo amor. Y a nuestros fieles fans, los amamos por siempre y para siempre”.

La serie original de Sex And The City se estrenó en HBO en 1998, duró seis temporadas e impulsó el estreno de dos películas. And Just Like That se estrenó en 2021 en HBO Max pensada como secuela directa de la serie original y el segundo spin-off, tras la precuela de dos temporadas de 2013, The Carrie Diaries.

Tres protagonistas y una breve aparición de Kim Cattrall

And Just Like That reunió a tres de las cuatro protagonistas femeninas de Sex And The City: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis. Sin embargo, el regreso de Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones, fue más complejo y sólo tuvo una aparición fugaz luego de que la actriz decidiera no regresar como protagonista.

And Just Like That... sigue a Carrie (Parker), Miranda (Nixon) y Charlotte (Davis) en su vida y sus relaciones amorosas a los 50 años. Amor, amistad y conflictos fueron una constante durante la primera temporada. Además de las protagonistas, la serie contó con un elenco conformado por Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler, entre otros.

Amor, amigas y moda

“Estamos encantados con la conversación cultural generada por estos personajes y sus historias, ambientadas en un mundo que ya conocemos y amamos tanto”, expresó Sarah Aubrey, directora del Departamento de contenidos originales de HBO Max sobre las repercusiones de And Just Like That, poco después de su estreno. “Estamos orgullosos del trabajo que Michael Patrick King y nuestros maravillosos guionistas, productores, actores y equipo han hecho para llevar estas historias a la pantalla”, destacó.

Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw, en una escena de la tercera temporada de And Just Like That... Craig Blankenhorn - Max

En la búsqueda de mantener la magia que atrapó a los espectadores allá y hace tiempo, los episodios de And Just Like That repiten el mismo formato de siempre al repartir sus escenas entre las experiencias de Carrie y sus amigas. Con el personaje de Parker en el centro, pero sin olvidar a los demás, los episodios se parecen en tono y ritmo a las primeras temporadas de Sex And The City.

Más allá de las historias románticas y los conflictos personales de las protagonistas, en la base del éxito de la serie original y su secuela estuvo el vestuario de sus personajes centrales. Un elemento que con el paso de las temporadas y los años fue alejándose del realismo hasta convertirse en una suerte de muestrario de marcas conocidas y de combinaciones estrambóticas que influyeron en la moda de las últimas dos décadas. En la última temporada de And Just Like That, las aventuras de Carrie la llevaron a usar una gorra extra maximalista con destino de meme, a desfilar un calzado más caro y extravagante que el otro, pero también incluyó una pincelada de actualidad y realidad.