Una nueva denuncia de violación contra Bill Cosby: “Se aprovechó de ella en su peor momento, en pleno duelo por la muerte de su hijo”

A los 85 años, el actor Bill Cosby sigue sumando acusaciones de violencia sexual en su contra: una mujer asegura que la drogó y la violó en 1969. Esta denuncia se suma a otras, efectuadas por otras cinco mujeres en enero ante la Corte Suprema de Nueva York. En este caso, quien lo acusa de abuso es la exmodelo Victoria Valentino, quien presentó su propia demanda en la Corte Superior del estado de Los Ángeles .

Valentino, quien tiene 80 años, ya había presentado una demanda en 2014. Sin embargo, volvió a acudir a la Justicia luego que el estado de California decidiera extender, desde enero, el tiempo máximo que la ley establece para denunciar este tipo de delitos desde el momento en que fueron cometidos.

En su demanda, la mujer aseguró que el actor la drogó y la violó en medio de un encuentro fortuito que comenzó en un restaurante de Los Ángeles en 1969. La exmodelo alegó que el protagonista de The Cosby Show se acercó a ella al verla llorar por la muerte de su hijo de 6 años y le ofreció una pastilla. “¡Toma esto! Te va a hacer sentir mejor. Nos va a hacer sentir mejor”, afirmó que le dijo.

Bill Cosby y su vocero Andrew Wyatt se acercan a los poeriodistas que hacen guardia fuera de la casa del actor, en Elkins Park, Pensilvania, el 30 de junio de 2021

El abogado de Valentino hizo llegar a la prensa estadounidense un comunicado en el que asegura que el actor abordó a su defendida y “se aprovechó de ella en su peor momento, en pleno duelo por la muerte de su hijo”.

“El trauma que me infligió no solo me afecta a mí, sino a mis hijos y nietos”, expresó la mujer en el comunicado. Y agregó: “ Al romper mi silencio y decir mi verdad, espero que esto sirva como legado para mi familia. Y también que ayude a otros sobrevivientes, que aún están encontrando sus propias voces, [para que sepan] que la esperanza y la curación son posibles ”.

A pesar de que el actor ya fue condenado por un hecho similar y deberá enfrentar en poco tiempo procesos judiciales similares, su portavoz, Andrew Wyatt, le aseguró a People que la demanda es parte de “un ataque a los hombres negros en los Estados Unidos”.

El portavoz del intérprete de 85 años cuestionó a Valentino. “Ha ido de pueblo en pueblo promocionando sus supuestas acusaciones sobre el señor Cosby a cualquiera que le ofrezca su plataforma, sin pruebas ni hechos”, indicó. E ironizó: “Es desafortunado que los medios no hayan investigado las inconsistencias en sus muchas declaraciones. ¿Qué cementerio puede visitar el señor Cosby para desenterrar posibles testigos que testifiquen en su nombre?”.

“ Estados Unidos sigue viendo que esta fórmula para asegurarse de que ningún hombre negro pueda acceder al sueño americano que fue asegurado por el señor Cosby ”, indicó Wyatt.

Otros antecedentes

Más allá de las nuevas denuncias, Cosby enfrenta un largo historial de acusaciones por acoso, abuso sexual y violación. Algunos de esos testimonios tienen más de un punto en común con lo expuesto por Valentine. En 2018, el actor fue condenado por tres cargos de agresión indecente agravada después de que una empleada de la Universidad de Temple, Andrea Constand, lo acusara de drogarla y agredirla sexualmente en su casa, en los suburbios de Filadelfia, en 2004.

En junio de 2022, un jurado ordenó que el actor pague un resarcimiento económico de 500 mil dólares a Judy Huth, quien lo denunció por haber abusado de ella en la Mansión Playboy en 1975, cuando tenía 16 años. “Luchó contra Bill Cosby paso a paso durante más de siete años y medio”, resumió su abogada, Gloria Allred, y agregó: “Ella probó con el veredicto del jurado que el señor Cosby la agredió sexualmente cuando era menor de edad, y que debería ser responsable por lo que le hizo”.

Bill Cosby, al llegar a los tribunales AP

Huth, que tenía 55 cuando realizó la denuncia, acusó a Cosby de llevarla junto a una amiga a la mansión, unos días después de encontrarse con ellas en un parque. Señaló que Cosby la dejó sola en un dormitorio, se bajó los pantalones y luego tomó su mano y la usó para masturbarse, obligándola a tener un acto sexual.

Finalmente, el jurado determinó que Cosby tenía la intención de causar un contacto dañino u ofensivo con Huth y que resultó en un “contacto sexualmente ofensivo”, al mismo tiempo que encontró que Hugh se vio perjudicada por la conducta de Cosby. El jurado concluyó que cualquier “persona normal, sin dudarlo” se habría sentido “perturbada, irritada, ofendida o herida” por la conducta del actor.

Para el proceso se contó con los testimonios de Huth, Donna Samuelson, que es su amiga, y otras dos mujeres que alegaron que Cosby también las había agredido sexualmente en 1975. Por el lado de la defensa del Cosby, se mostraron satisfechos al no manifestarse daños punitivos.

Así es la tapa de la revista en la que 35 mujeres cuentan cómo fueron abusadas por Bill Cosby New York Magazine

En 2015, el New York Magazine’s publicó en su tapa el retrato de 35 denunciantes de Cosby, dando cuenta de la forma que el actor abusó sistemáticamente de mujeres a lo largo de su vida.

