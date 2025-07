De qué murió Malcolm-Jamal Warner

El actor estadounidense Malcolm-Jamal Warner, recordado por su papel de Theodore Huxtable en la exitosa serie The Cosby Show (La familia de Cosby) murió a los 54 años. La noticia, confirmada por medios internacionales, generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Malcolm-Jamal Warner?

Según información preliminar del medio estadounidense TMZ, la causa del deceso fue un ahogamiento accidental. La revista People amplió los detalles y precisó que el actor y productor musical se encontraba de vacaciones con su familia en Costa Rica. Según señalaron, el trágico suceso ocurrió mientras nadaba.

TMZ fue el primer medio de gran alcance en anunciar la muerte del actor Malcolm-Jamal Warner

La noticia de su muerte, difundida por TMZ a través de sus redes sociales, provocó una ola de reacciones entre los seguidores. Comentarios como “Descansa en paz” y “Rezo por sus hijos y familia” se multiplicaron en la publicación, en una muestra del afecto que el público sentía por el actor.

Theodore Huxtable, el rol que lo catapultó a la fama

La carrera de Warner alcanzó notoriedad mundial gracias a su interpretación de Theodore Huxtable en The Cosby Show. La serie, emitida por primera vez en 1984 y con vigencia hasta 1992, lo posicionó como uno de los jóvenes actores más reconocidos de su generación. En la ficción, él era el único hijo varón del matrimonio Huxtable, hermano de tres mujeres. Su trabajo en esta producción incluso le significó una nominación a los premios Emmy.

Además de su rol más conocido, tuvo una carrera sostenida en series como Malcolm & Eddie Chris Pizzello - Invision

Tras el final de la exitosa comedia, Warner continuó su carrera en la pantalla chica con el protagónico en la serie Malcolm & Eddie, que se transmitió entre 1996 y el 2000. También realizó participaciones en diversos programas y películas, como Tour of Duty, A Different World y la aclamada American Crime Story. Su versatilidad también lo llevó al mundo de la animación, donde prestó su voz para la popular serie infantil El autobús mágico entre 1994 y 1997.

La labor de Warner se extendió a otros ámbitos como el musical o el de director audiovisual. Durante la década de los noventa, colaboró con la banda de R&B New Edition en la dirección de videoclips como el proyecto de concientización Time Out: The Truth About HIV, AIDS, and You de 1992. En tiempos más recientes, su creatividad lo llevó a explorar nuevos formatos de comunicación. Fue el creador del podcast audiovisual Not All Hood, uno de sus últimos proyectos.

El actor ganó el Grammy a Mejor Interpretación de R&B Tradicional por la canción "Jesus Children" Chris Pizzello - Invision

Sus inicios y su familia

Malcolm-Jamal Warner nació el 18 de agosto de 1970 en Jersey City, Nueva Jersey. Su madre, Pamela Winter, lo crio y eligió su nombre en homenaje a dos figuras influyentes: el activista Malcom X y el músico Ahmad Jamal.

Su interés por la actuación despertó a una edad temprana. A los ocho años ya participaba en obras escolares y tuvo una pequeña aparición en la serie Fama. A los 14 años, su carrera despegó de manera definitiva con su ingreso a la industria televisiva, un camino que lo llevaría a convertirse en un rostro conocido en hogares de todo el mundo.

