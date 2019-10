Una pareja se comprometió frente a Brie Larson y su reacción se volvió viral

La actriz compartió el momento en redes, y no pasó inadvertido; la propuesta de matrimonio tuvo como epicentro a la ACE Comic Con de Chicago Crédito: Twitter

Un romántico momento se vivió el domingo en el marco de la ACE Comic-Con de Chicago, cuando Brie Larson estaba sacándose fotos con sus fanáticos: una pareja aprovechó el momento y se comprometió delante de la actriz, cuya reacción se viralizó instantáneamente.

John Chambrone le pidió casamiento a su novio, Richard Owen, frente a la ganadora del Oscar, a quien le entregó una carta explicándole las razones por las cuales era muy importante para él incluirla a ella en ese instante único.

Las fotos muestran la seguidilla de reacciones del trío, y fueron difundidas por la propia Larson en Twitter. "Ey, todos, estuve presente en una propuesta de casamiento y estoy cambiada. ¡Les deseo mucho amor a la pareja feliz!", escribió en su red social.

La protagonista de Capitana Marvel, está, como los fans de las fotos, muy enamorada. En agosto se la pudo ver besándose apasionadamente con el actor y cineasta Elijah Allan-Blitz en Calabasas, California. La pareja fue a un supermercado, y se mostró en una actitud cariñosa en todo momento.

El beso apasionado entre Brie Larson y Elijah Allan-Blitz, tras pasar por el supermercado Crédito: Captura de pantalla

En las primeras imágenes difundidas, Brie abraza y besa repetidas veces en la mejilla a Elijah mientras esperan a ser atendidos y en otra de las fotos se los ve a ambos besándose en uno de los pasillos del supermercado, al igual que en el estacionamiento del lugar.

La actriz estuvo de novia hasta principios de año con el cantante Alex Greenwald, quien compuso la banda sonora de su ópera prima estrenada en Netflix, Unicorn Store. De hecho, la pareja se comprometió en 2016 durante sus vacaciones en Tokio. "Mi verdadero compañero, Alex Greenwald, te amo mucho", le dijo Larson al músico al recibir el Oscar a la mejor actriz por La habitación. Sin embargo, el casamiento se fue dilatando y la pareja anunció este año su separación.

Por otro lado, Brie, oriunda del cine indie, disfruta del éxito y la fama que le trajo Capitana Marvel, y esta propuesta de casamiento que presenció es una prueba de lo admirada que es por muchos cinéfilos.

El mundo cambió la percepción que tenía de mí, pero yo no cambié la percepción que tengo de mí misma Brie Larson

"Es una experiencia surrealista porque yo me siento la misma persona de siempre. El mundo cambió la percepción que tenía de mí, pero yo no cambié la percepción que tengo de mí misma. Trato de no pensar en si voy a decir las cosas equivocadas en una entrevista, de aceptar que soy un ser humano y que puedo equivocarme y trato de ser honesta con los periodistas y decir que quiero que mi vida sea lo más terrenal posible. Por ejemplo, hace unos días fui a un museo, y yo estoy acostumbrada a caminar en esos escenarios toda mi vida, pero ahora llegué al punto en que siento que me están observando a mí como si fuera una pieza de arte de ese museo, lo cual es raro, porque soy simplemente una persona", le contaba Larson en una entrevista a LA NACION respecto a su incipiente popularidad.