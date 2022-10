Una remake de Barbarella está en marcha, ¿quién es la actriz que ocupará el icónico rol de Jane Fonda?

escuchar

A finales de los años sesenta, el director Roger Vadim y el productor Dino De Laurentiis llevaron adelante una atípica película de ciencia ficción, basada en la historieta de Jean-Claude Forest. De ese modo, en 1968 llegó Barbarella, un largometraje protagonizado por Jane Fonda, que el tiempo coronó como un film de culto. Y a poco más de cincuenta años de ese estreno, ya tiene luz verde una nueva versión, con otra conocida estrella en ascenso.

Sydney Sweeney asiste a la entrega de los premios MTV Movie & TV 2022. AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según informó el portal Deadline, el estudio Sony Pictures aprobó la realización de una nueva versión de Barbarella, que contará con la actriz Sydney Sweeney en el rol principal. De ese modo, la estrella de Euphoria y The White Lotus, se ocupará de interpretar a la valiente heroína, en la lucha contra el peligroso científico llamado Durand- Durand. Todavía no hay información oficial con respecto a quién escribirá el guion y quién se ocupará de dirigir este nuevo largometraje, mientras que Sweeney está confirmada no solo como actriz, sino también como posible productora ejecutiva.

Ambientada en el año cuatro mil, la historia de Barbarella es la de una aventurera galáctica que es enviada a derrotar al peligroso científico Durand- Durand. Y con esa excusa, el film de Vadim llevaba a la protagonista a superar todo tipo de proezas, en donde se enfrentaba a curiosas amenazas entre las que se destacaba una máquina que inducía un goce excesivo, y una batalla contra una misteriosa Reina negra, a la que combatía con la ayuda de un ángel ciego al que reclutaba luego de un encuentro íntimo. De escenarios estridentes y una sensibilidad camp, Barbarella fue un film que estuvo lejos de ser un éxito del taquilla, pero que el tiempo convirtió en una de las piezas más auténticas de la ciencia ficción, y objeto de un culto que aún hoy perdura.

Sydney Sweeney es actualmente una de las intérpretes más buscadas por el público. Por un lado, la actriz personificó a una adolescente banal en The White Lotus, la brillante sátira social de Mike White para HBO en la que logró darle humanidad a Olivia Mossbacher, un personaje con el que cuesta empatizar pero al que Sweeney le suma capa tras capa para que veamos más allá de sus caprichos y recelos. Por otro lado, en la segunda temporada de Euphoria -un verdadero fenómeno- logró destacarse en su propio ecosistema (a fin de cuentas, es muy complejo lucirse en una serie a la que Zendaya se entrega cabalmente) a pesar de que Cassie tuvo un microrrelato que podría, nuevamente, haberse quedado en el cliché. No fue el caso. El talento de Sweeney, desplegado en ambas ficciones, hizo que la actriz fuera doblemente nominada a los Emmy.

Sydney Sweeney HBO

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Sweeney aludió a su presente profesional y a lo que tiene por delante con la anticipada película de Marvel Madame Web, pero en varios tramos de su charla decidió recordar cómo fue querer ser actriz y tener todas las probabilidades en su contra. La joven compartió que tanto su infancia como adolescencia fueron muy duras, especialmente por los problemas monetarios que monopolizaban las conversaciones de sus padres y que eventualmente los afectaron como pareja.

Asimismo, Sydney y su hermano menor, Trent, crecieron con restricciones que excedían lo económico. Sus padres no les permitían salir con frecuencia y, en consecuencia, Sweeney se dedicaba a estudiar y su naturaleza aplicada dio sus frutos cuando fue elegida valedictorian, la alumna más destacada que es elegida para dar el discurso de la división que egresa. “Ahora solo tomo agua, y cuando celebro, ocasionalmente tomo un trago, pero es algo excepcional en mí”, contó la actriz, quien no asistió a ninguna fiesta con sus compañeros, cuyas llamadas ignoraba para focalizarse en sus estudios.

Sydney Sweeney the grosby group - TIDNY-249

Con honestidad brutal, Sydney contó que haber obtenido el rol de Cassie en Euphoria no significó haber tocado el cielo con las manos en cuanto estabilidad se refiere, y brindó una mirada genuina sobre los manejos de la industria: “A los actores ya no les pagan como antes, sí a las estrellas establecidas que tienen un nombre. Del cheque que recibo tengo que darle un porcentaje a mi abogado, otro a mis agentes, a mis publicistas, y eso cuesta mucho más que mi hipoteca”, se sinceró, respecto de la casa que se compró hace muy poco.

