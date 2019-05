Úrsula Vargues: "Doman, antes de echarme, me pidió que fuera su novia"

Úrsula Vargues

Fabián Doman fue uno de los invitados de Andy Kusnetzoff en la más reciente emisión de PH: Podemos Hablar (Telefe). Esta aparición pública llamó la atención de Úrsula Vargues , quien formó parte de Nosotros a la mañana (eltrece), ciclo conducido por Doman, hasta que fue echada en noviembre de 2017 en medio de una polémica.

El domingo, la panelista escribió varios tuits criticando la decisión de Kusnetzoff de invitarlo a su programa, hasta que finalmente explicó el motivo de su enojo, que iba más allá de haber sido despedida de su programa hace un año y medio.

"Doman, antes de echarme, me pidió que fuera su novia para las revistas. Le dije que no. Y me quedé sin trabajo. Así todo", escribió Úrsula en esa red social, antes de agregar "Harta de callar". Luego agregó: "Ahora Andrés te lo quiere vender como algo útil, cuando da vergüenza ajena".

Fabián Doman no respondió a las consultas de LA NACION. Cuando Vargues fue despedida, el conductor había apoyado la decisión de la productora de echarla del programa a raíz de sus dichos antisemitas sobre Diego Leuco.

