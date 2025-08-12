Qué pasó entre Fabián Doman y Andrés Ducatenzeiler

En un programa de streaming, el lunes por la noche, Fabián Doman abandonó el estudio tras un fuerte cruce con Andrés Ducatenzeiler, ambos expresidentes de Independiente, debido a diferencias sobre la influencia de Hugo Moyano en la institución del club. El incidente ocurrió durante una emisión del programa Cónclave, transmitido por Carnaval Stream, cuando las acusaciones mutuas escalaron hasta que Doman decidió retirarse.

La pelea entre Doman y Ducatenzeiler

El conflicto se originó en una discusión sobre la relación de ambos con Hugo Moyano, dirigente sindical y expresidente de Independiente. Ducatenzeiler acusó a Doman de traicionar a Moyano tras lograr una reunión con él cuando aspiraba a la presidencia del club. Doman, por su parte, replicó y acusó a Ducatenzeiler de trabajar para Moyano. La tensión escaló rápidamente, lo que llevó a Doman a abandonar el estudio en vivo.

El cruce entre Doman y Ducatenzeiler por Independiente que terminó con el periodista abandonando el estudio

El intercambio comenzó con un tono aparentemente cordial. “Yo lo considero un gran amigo a Fabián. Le tengo un gran cariño. Es un tipo muy inteligente. Lo único que nos separa es Independiente”, expresó Ducatenzeiler al inicio del programa. Sin embargo, la mención de Moyano actuó como un catalizador.

Ducatenzeiler continuó: “Cuando se postulaba como presidente de Independiente, a mí Hugo Moyano me dijo que no se quería reunir con vos [Fabián Doman] porque eras de la CIA. Si no sos servicio de la CIA en Estados Unidos, ¿estás con el FBI?”. Doman respondió con ironía: “Es una historia larga. ¿Vos le crees a Hugo Moyano?”.

Andrés Ducatenzeiler fue presidente de Independiente entre el 2002 y 2005

La intervención de Viviana Canosa, también presente en el programa, intensificó el conflicto. Al preguntar si Doman había traicionado a Moyano, Ducatenzeiler respondió afirmativamente, lo que provocó la reacción inmediata de Doman. “Él laburó para Moyano”, contraatacó Doman, a lo que Ducatenzeiler respondió: “No, yo nunca laburé para nadie. Vos laburaste para todos. Yo nunca en mi vida tuve jefe, amigo. Si vas a picar, picamos ahora”.

Ante el cariz que tomaba la discusión, Doman advirtió: “Si quieren, me levanto y me voy”. Ducatenzeiler recogió el guante, y Doman cumplió su amenaza. “Para escuchar una catarata de insultos e improperios, no vengo chicos. Avísenme. Yo me levanto y me voy. Listo. Sigan ustedes. Andá a hacer tu show en otro lado. Aguanté bastantes groserías”, sentenció mientras se retiraba del estudio.

La disputa entre los exdirigentes de Independiente

El enfrentamiento entre Doman y Ducatenzeiler se enmarca en la compleja historia política de Independiente. Ducatenzeiler presidió el club entre 2002 y 2005, un período que comenzó con la obtención del Torneo Apertura 2002, pero que luego se vio afectado por problemas económicos. En los últimos años, se convirtió en un crítico de las gestiones posteriores, especialmente de la de Doman.

Doman nombrado presidente de Independiente en el año 2022 @Independiente

Tras la renuncia de Doman en abril de 2023, Ducatenzeiler declaró que “lo usaron para hacer política” y lo acusó de desconocer la realidad interna del club, y afirmó que “no sabía ni las calles de la cancha”.

Doman, por su parte, asumió la presidencia en octubre de 2022 con un amplio respaldo electoral, lo que representó a un sector que buscaba desplazar al “moyanismo” de la conducción del club.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.