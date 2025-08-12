Doman y Ducatenzeiler se cruzaron por Independiente en un stream y el periodista abandonó el estudio

Fabián Doman y Andrés Ducatenzeiler, ambos expresidentes de Independiente, protagonizaron este lunes por la noche un encendido entredicho en un canal de streaming, que finalizó con el periodista retirándose abruptamente del estudio.

A pocos minutos de comenzar una nueva emisión de Cónclave, por Carnaval Stream, los protagonistas se lanzaron acusaciones mutuas mientras debatían su relación con Hugo Moyano, figura de la CGT y presidente del club entre 2014 y 2022.

El diálogo arrancó con un tono amistoso. “Yo lo considero un gran amigo a Fabián. Le tengo un gran cariño. Es un tipo muy inteligente. Lo único que nos separa es Independiente”, dijo “Duka” con una sonrisa en los primeros minutos del programa. Poco a poco la tensión escaló tras la mera mención de Moyano.

“Cuando se postulaba como presidente de Independiente, a mí Hugo Moyano me dijo que no se quería reunir con vos [Fabián Doman] porque eras de la CIA. Si no sos servicio de la CIA en Estados Unidos, ¿estás con el FBI?”, lo chicaneó Ducatenzeiler, a lo que Doman respondió: “Es una historia larga. ¿Vos le crees a Hugo Moyano?”.

El cruce entre Doman y Ducatenzeiler por Independiente que terminó con el periodista abandonando el estudio

“Yo logré que te reúnas con Moyano. Después lo traicionaste… No hablemos más de Independiente porque vamos a terminar mal”, contestó Duka sin pelos en la lengua, dando por zanjada la discusión.

Sin embargo, una intervención de Viviana Canosa volvió a encender el debate, que terminó con la salida de Doman. “¿Vos lo traicionaste a Moyano?”, le preguntó la periodista. “No, yo no lo traicioné. Lo traicionó Fabián”, respondió Duka. “Él laburó para Moyano”, contraatacó Doman, que obtuvo réplica de inmediato: “No, yo nunca laburé para nadie. Vos laburaste para todos. Yo nunca en mi vida tuve jefe, amigo. Si vas a picar, picamos ahora”.

El periodista, ya incómodo, advirtió: “Si quieren, me levanto y me voy”. La frase fue devuelta por Ducatenzeiler, y Doman decidió cumplir su amenaza. “Para escuchar una catarata de insultos e improperios, no vengo chicos. Avísenme. Yo me levanto y me voy. Listo. Sigan ustedes. Andá a hacer tu show en otro lado. Aguanté bastantes groserías”, dijo mientras se quitaba los auriculares y abandonaba la transmisión.

Andrés Ducatenzeiler presidió la institución entre 2002 y 2005

El trasfondo del enfrentamiento tiene raíces en la historia reciente de Independiente y en las tensiones políticas que atraviesan al club. Ducatenzeiler presidió la institución entre 2002 y 2005, etapa que comenzó con la conquista del Torneo Apertura 2002 pero que terminó marcada por problemas económicos.

En los últimos años, se mostró como un férreo crítico de las nuevas gestiones y no ocultó sus diferencias con Doman. Tras la renuncia de este último en abril de 2023, Duka declaró que “lo usaron para hacer política” y lo acusó de desconocer la realidad interna del club, al asegurar incluso que “no sabía ni las calles de la cancha”.

Doman, en tanto, llegó a la presidencia en octubre de 2022 con un contundente 72% de los votos y el respaldo de un sector político que buscaba desplazar al moyanismo de la conducción.

Doman llegó a la presidencia en octubre de 2022 con un contundente 72% de los votos Telam

Prometió un plan de saneamiento económico e institucional, pero renunció apenas seis meses después argumentando falta de respaldo económico, disputas internas y un clima hostil. Durante su breve gestión, intentó tender puentes con distintos sectores, incluido el propio Moyano, pero la relación nunca se estabilizó.

La figura del exlíder camionero sigue siendo un punto de quiebre en la vida política del club de Avellaneda. Su gestión, que se extendió durante ocho años, dejó títulos y cierta recuperación institucional en los primeros años, pero también un pasivo millonario y divisiones profundas en la dirigencia y en la hinchada.