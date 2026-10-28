Valentín Yankelevich compartió una foto de su infancia y despertó una ola de comentarios: “Un resiliente”

Una publicación de Valentín Yankelevich generó una ola de comentarios en las redes sociales después de que el joven piloto compartiera un álbum de fotos de su vida. En el posteo, el hijo de Romina Yan incluyó imágenes de cuando era chico y postales actuales que emocionaron a sus seguidores y despertaron numerosas muestras de cariño.

Frente a una imagen donde se puede ver al nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich de pequeño, los usuarios reaccionaron con palabras cargadas de afecto y aprovecharon la ocasión para destacar la fortaleza con la que enfrenta su historia personal.

“Un resiliente de la vida, te admiro”, escribió una de las personas que reaccionó a la publicación. “Te merecés toda la felicidad del mundo”, expresó otra. También hubo quienes hicieron referencia a las experiencias difíciles que vivió y le transmitieron su apoyo: “Te abrazo fuerte, tremendo lo que te tocó atravesar”.

Valentín Yankelevich compartió imágenes junto a su pareja Instagram

Las palabras no se limitaron a destacar la ternura de la foto de su infancia, postal que adquirió un significado especial por recordar a un duro momento de su vida, sino que resaltaron la importancia de salir adelante. “Gran guerrero, siempre adelante, Valen adorado”, escribió otra persona, mientras que otros remarcaron la empatía que despierta su situación. Uno de los comentarios que llamó la atención fue el de una seguidora que le transmitió que cuenta con el apoyo de muchas personas: “No tenés idea de la cantidad de abuelos, abuelas, hermanos, primos, primas, tíos y tías que tenés ahora: todo un país”.

Otra de las postales publicadas por el nieto de Cris Morena, donde se puede ver a su novia en una tierna escena familiar Instagram

La publicación también incluyó imágenes de Valentín junto a su pareja, así como de su afición por el automovilismo. De esta forma, el piloto mostró una faceta íntima de su presente, en la que combina su carrera deportiva con los vínculos familiares y los momentos compartidos con su novia.

El posteo se produjo tras la repercusión que tuvieron las declaraciones del nieto de Gustavo Yankelevich sobre situaciones de maltrato familiar que, según contó, atravesó tras la muerte de su mamá. En una entrevista, el joven se refirió a episodios de violencia física y psicológica que afirmó haber sufrido por parte de su padre, Darío Giordano, y su testimonio generó numerosas reacciones y abrió el debate sobre una parte de su vida hasta entonces desconocida públicamente.

A partir de ese momento, distintas personas expresaron su respaldo al joven tanto como a sus hermanos y destacaron la importancia de que hubiese podido contar su experiencia. El automovilista de 23 años relató que las situaciones comenzaron cuando tenía entre 9 y 10 años y que también afectaron a su hermano mayor, Franco. “Era un infierno vivir en esa casa”, expresó al describir aquellos años, en los que aseguró que incluso las horas que pasaba en el colegio representaban un alivio frente a lo que vivía en su hogar.

Fran y Valentín Yankelevich

Según su testimonio, a los 12 años se fue a vivir con su abuelo, Gustavo Yankelevich, quien denunció la situación y obtuvo la custodia de Valentín y Franco, mientras que su hermana menor, Azul, permaneció con su padre. Valentín explicó que durante mucho tiempo eligió mantener silencio para protegerla y evitar que pudiera quedar expuesta a nuevas situaciones de violencia. “Yo le pedí a mi abuelo que cuente lo que estaba pasando, y él justamente por querer proteger el proceso judicial me dijo que tenía que tener paciencia. Y también por mi hermana, ¿no?”, recordó. Con el paso de los años, aseguró que logró reconstruir el vínculo con Azul, quien actualmente vive fuera del país.

Tras la repercusión de las declaraciones de Valentín, Darío Giordano difundió un comunicado en el que rechazó las acusaciones y sostuvo que “esos hechos que se denuncian nunca ocurrieron”. También afirmó que había sido sobreseído y que la resolución no fue apelada. Gustavo Yankelevich cuestionó esa interpretación y aseguró que la causa había sido archivada por prescripción, es decir, por el transcurso del tiempo sin que se llegara a una sentencia firme.