Valeria Archimó habló del accidente de auto que tuvo su expareja, Guillermo Marín, cuando viajaba a Mar Del Plata el viernes pasado. La bailarina contó que el productor teatral -y padre de su hija Ámbar- está haciendo reposo en su casa por recomendación de los médicos. " El auto se incendió con él adentro y sólo tuvo lesiones leves, creo que fue un milagro", aseguró.

El viernes a la medianoche Marín viajaba en su auto hacia "la Feliz" -donde produce cuatro obras de teatro-, pero en el kilómetro 58 de la autovía 2 tuvo un accidente que podría haber terminado con final trágico. Según Archimó, el empresario quiso adelantarse a un camión, pero el vehículo no lo vio y él terminó chocando contra el guardarrail. "Se cayó en la zanja y el auto empezó a dar trompos. Lo salvaron el cinturón y los airbags. Un chico lo ayudó a salir, lo llevaron a un hospital y ahí me llamaron a mí", relató la bailarina en diálogo con La Once Diez en Agarrate Catalina.

La conductora le preguntó cómo fue el momento en que recibió la desesperante noticia, y ella explicó que cuando la llamaron para avisarle estaba con su hija preparando la cena: "Ámbar no se dio cuenta de nada por suerte. Viajó dormida conmigo en el auto hasta donde estaba su papá, y volvió con nosotros dormida. Era tarde y tenía mucho sueño".

Archimó reconoció que es "muy creyente" y que por cómo quedó el vehículo, "fue un milagro" que Marín se salvara. "Se quemó todo lo que estaba adentro del auto: su celular, las llaves de su departamento, no quedó nada", reveló. Ante esta situación, la coreógrafa dijo que el productor se está quedando en la casa donde vive con su hija, hasta que él se recupere y pueda solucionar todos los inconvenientes.

Cabe agregar que al ser consultada por una posible reconciliación de ambos tras esta experiencia extrema, Archimó negó rotundamente que exista esa opción: "No, no hay chance. Siempre vamos a ser familia y voy a estar para él, pero nada más que eso". Luego compartió su reflexión sobre el hecho: "Ahora Guille está tranquilo y se recupera muy bien. Me parece que la vida le hizo un llamado de atención. Tiene que parar un poco con el trabajo. Está haciendo muchas cosas a la vez y el cuerpo te pasa factura".