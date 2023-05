Valeria Mazza participó de la versión española de Mask Singer y sorprendió a todos entonando una canción de Ed Sheeran

escuchar

“ Por favor, Matrioska, quítate la máscara y revélate ante nosotros ”, pidió este miércoles por la noche Arturo Valls, el conductor de la versión española del programa televisivo Mask Singer. Y entonces, ante la atenta mirada de los investigadores (la actriz Ana Obregón, la cantante Mónica Naranjo y los creadores televisivos del momento, Javier Ambrossi y Javier Calvo) apareció ella, la modelo argentina Valeria Mazza, causando una gran sorpresa entre todos los presentes en el estudio.

¡Modelo internacional y portada de las revistas más importantes del mundo de la moda! 📸💅🏻Debajo de Matrioska se esconde… ¡Valeria Mazza (@valeriamazza)! 🤩 #MaskSinger



Patrocinado por @BimboEsp #BimboEsQuerer pic.twitter.com/a2pjWmDhLn — Mask Singer (@MaskSingerA3) May 17, 2023

En este segundo programa del formato que también tuvo su versión argentina conducida por Natalia Oreiro, seis personajes hicieron su primera aparición en el escenario: Sirena, Matrioska, Cupcake, Gorila, Banderilla y Gnomo. A Mazza, que en su presentación se definió como “una muñeca con excelencia”, “el ícono de un país y el souvenir más codiciado”, y miembro de “un selecto club de supermuñecos”, le tocó interpretar “Bad habbits”, de Ed Sheeran.

¡Matrioska pone todo el plató en pie con su primera actuación en #MaskSinger! 👏 ¡Nos encanta su versión de #BadHabits, el temón de @edsheeran! 🎤



Directo ▶️ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSinger2 pic.twitter.com/yTwE0ESrEi — Mask Singer (@MaskSingerA3) May 17, 2023

Después de que considerar las presentaciones del primer trío de la noche, se decidió que quien debía quitarse la máscara era Matrioska. A pesar de haberla escuchado cantar y de contar con algunas pistas sobre su identidad, los investigadores se mostraron muy alejados de la realidad a la hora de dar a conocer sus pálpitos sobre quién se encontraba debajo de aquel traje. Las opciones que barajaban eran varias: la periodista y activista feminista Karmele Marchante, la animadora brasileña Xuxa, la cantante Alaska y la coreógrafa Tamara Rojo.

Por eso, cuando finalmente Mazza descubrió su rostro, causó una gran sorpresa entre los presentes. “ Yo creo que nadie en España ha descubierto que era Valeria ”, comentó Ana Obregón, que es amiga de la modelo argentina y no pudo darse cuenta de que la tenía enfrente, cantando para ella. “Cuando llegaron a Brasil [por Xuxa] me asusté un poquito... Lo he pasado fenomenal. Me he divertido muchísimo y me han cumplido el sueño de haber cantado en un plató, que es algo que a mí me encanta hacer, pero que nunca lo había hecho en otro lado que en la ducha”, bromeó la argentina.

La modelo argentina sorprendió a su amiga Ana Obregón, que no pudo adivinar su identidad Captura de video

“Has cantado genial, has bailado dentro de esa cosa increíble... Y con lo que yo te conozco, ¿cómo es posible que no supiera que eras tú, mi amor?”, se cuestionó Obregón, todavía atónita. A la hora de analizar las pistas, Naranjo explicó: “Formaba parte de un club selecto, el de las supertop model más grandes del mundo en los años noventa”.

La rosarina agradeció el reconocimiento y explicó: “ El desafío más grande era esconder el acento argentino, para que no se dieran cuenta . Es algo que me ha llevado mucho tiempo que no se note”. Y agregó, entre risas: “Me siento muy feliz de haber estado aquí adentro, pero no es muy cómodo... Fue un juego y una experiencia increíble. Mis hijos sabían que estaba en España trabajando, pero no que estaba aquí adentro, así que ahora se van a llevar una linda sorpresa, no solo de verme, sino de escuchar a mamá cantar, que es algo que ellos piensan que lo hago terribe. Pues, no... ¡Escúchenme ahora!”.

Sobre su disfraz, Mazza indicó: “Me gustó el simbolismo de la madre y de que hay varias mujeres dentro de Valeria... ¡El halago más grande es que me confundieron con cantantes! Eso se los agradezco enormemente”.

