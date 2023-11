escuchar

En el programa Socios del Espectáculo (eltrece), la familia de Valeria Mazza compuesta por su esposo Alejandro Gravier y sus cuatro hijos Tiziano, Baltazar, Benicio y Taína, hablaron sobre el evento que presidieron a beneficio del Hospital Universitario Austral con el fin de equipar un piso pediátrico del nosocomio.

En lo que fue la 16° edición de este evento, donde asistieron amigos, empresarios, políticos y personalidades del mundo del espectáculo y la moda, Mazza se detuvo a hablar con el periodista del programa y, entre otros temas, hablaron de la intimidad de la familia y de su rol como madre.

Al juntar a sus hijos y a su esposo, la consulta se basó en el documental que filmó la modelo sobre su vida. “Lo vi, me mandaron links porque en Europa todavía no está”, explicó Baltasar. Ahí fue donde existió una repregunta para conocer un poco más sobre cómo es Valeria como madre. “Es estricta”, sintetizó Benicio, entre risas.

Con un clima distendido en el Palacio Duhau, Tiziano se animó a dar más detalles y comparó el carácter de su madre con el de su padre: “Ella es la mano dura de la pareja, todo lo que somos es gracias a ella. Papá es más buena onda, social, se hace el jovato hasta que Valeria pone el límite”, relató.

Tras este intercambio de pareceres, la familia se mostró unida ante las cámaras en un evento solidario donde la modelo remarcó el compromiso con el Hospital Universitario Austral. “Esta es la gala número 16 que organizamos con Ale (Gravier) a beneficio del piso pediátrico del hospital. Estamos felices porque hace 18 años encaramos este proyecto y hace dos años que no podíamos hacerlo por el Covid. Tomamos este compromiso para terminar de construir un piso pediátrico y año tras año vamos cambiando el objetivo, ahora queremos traer un aparato de detección de tumores oculares que en Argentina solamente hay uno”, destacó.

Valeria Mazza reveló el apodo que le pusieron sus amigos

De la mano con su carácter y la definición de sus hijos como una persona “estricta”, Valeria Mazza visitó los estudios de Noche al Dente (América) donde Fernando Dente, el conductor del ciclo, le consultó sobre su personalidad que la llevó a estar en los primeros planos del mundo de la moda.

Sobre ello, la modelo explicó que sus amigos le pusieron un apodo para hablar con ella en confianza: “Un grupo de amigos italianos que vivieron en casa unas vacaciones y me miraban y me decían: ‘il generale’ (el general). Era porque yo les marcaba todo. Decía: ‘bueno, acá, a comer, vamos, salimos…’, y sí, soy bastante generale”, subrayó.

A raíz de este comentario, Valeria prosiguió con un lema de su vida que es la exigencia. “Tiene que ver con la educación que he recibido y con la vida que he tenido. Me parece que los límites son una demostración de amor. Y me parece que la exigencia… que la vida es exigencia”, sostuvo ante la atenta mirada del conductor, quien avaló ese comentario.