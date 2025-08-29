LA NACION

Venecia, en fotos: de la sonrisa perfecta de Julia Roberts a los mejores looks de la tercera jornada

La protagonista de Mujer Bonita, Andrew Garfield y Chloë Sevigny se sacaron chispas en la alfombra roja de la tradicional muestra

Julia Roberts fue una de las estrellas que recorrió este viernes la alfombra roja del festival de Venecia
Este viernes, a pura sonrisa, Julia Roberts hizo su entrada en la edición 82ª del Festival de Cine de Venecia
Con una fresca elegancia, la actriz estadounidense se hizo presente en la tradicional muestra italiana para presentar su nuevo film, After the Hunt
Allí se reencontró con el director y parte del elenco, integrado entre otros por Chloe Sevigny y Eyo Debiri, con quienes participó de una ronda de entrevistas antes del gran estreno
Junto a ellas, el actor Michael Stuhlbarg, la guionista Nora Garrett, el director italiano Luca Guadagnino, y Andrew Garfield, posó también para los reporteros gráficos de todo el mundo que se encuentran presentes en el festival
En el film, Roberts interpreta a una profesora universitaria que se encuentra en una encrucijada: uno de sus alumnos estrella lanza una acusación contra uno de sus colegas y un oscuro secreto de su propio pasado amenaza con salir a la luz
Al momento de su arribo, el actor británico Andrew Garfield saludó al público y a las cámaras haciendo con sus dedos la seña de la paz
Con lentes oscuros, un suéter en tono celeste y un pantalón de color natural, el protagonista de El sorprendente Hombre Araña acaparó todas las miradas
Su compatriota, la británica Ayo Edebiri, eligió para el photocall un traje de dos piezas blanco
Chloe Sevigny, en tanto, posó muy risueña con un vestido, también de dos piezas, con detalles de cintas trenzadas
Guadagnino, director de Llámame por tu nombre, Desafiantes y Hasta los huesos, aligió un look mucho más casual
Horas más tarde, Julia Roberts se lució en la alfombra roja del estreno del film, con un elegante vestido negro, con mangas
Andrew Garfield, a su vez, eligió un traje en tono gris, de traje cruzado, que usó sin corbata
Garfield conversó animadamente con Guadagnino antes de la exhibición de la película
El realizador y los protagonistas del film se mostraron de muy buen humor en los minutos previos a la esperada proyección
Sevigny, amante de la moda desde siempre, eligió un vestido corto con mangas, con la parte superior de encaje, y voluminosa falda globo
Monica Barbaro optó por un elegante vestido negro plisado y sin mangas
Para la alfombra roja, Ayo Edebiri optó por un vestido en tono bermellón, con sobrefalda
El viernes se llevó a cabo, también, la presentación de la película surcoreana No Other Choise, y su protagonista femenina, Son Ye-Jin, se lució con un vestido en tonos natural, plateado y turquesa
Con un vestido estampado, con frunces en la cintura, la francesa Virginie Ledoyen asistió a la pfresentación de la película A pied d'oeuvre, de la directora Valérie Donzelli
