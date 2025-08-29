Venecia, en fotos: de la sonrisa perfecta de Julia Roberts a los mejores looks de la tercera jornada
La protagonista de Mujer Bonita, Andrew Garfield y Chloë Sevigny se sacaron chispas en la alfombra roja de la tradicional muestra
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Más leídas de Personajes
- 1
Jorge Martínez: su recuperación, la relación que se terminó en México y su regreso a Buenos Aires
- 2
La fuerte reacción de Carmen Barbieri tras la detención de la madre de Ayelén Paleo: “Menos mal que no está vivo Santiago”
- 3
Mark Ruffalo reveló el plato al que recurrió para subir drásticamente de peso: “Comí mucho”
- 4
Horacio Embón: por qué no vuelve a Duro de Domar y cómo quedó su relación con Pablo Duggan