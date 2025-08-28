LA NACION

Venecia, en fotos: del glamour de Emma Stone al look casual y “adulador” de Julia Roberts

Mientras la protagonista de Bugonia fue parte de la conferencia de prensa del film antes de su presentación en el festival, la actriz de la eterna sonrisa llamó la atención con un sweater “modo fan”

Emma Stone, en su arribo al Festival de Venecia
Emma Stone, en su arribo al Festival de VeneciaAlessandra Tarantino - Invision
Como una diva, Stone arribó al Lido con un look fresco y sofisticado
Como una diva, Stone arribó al Lido con un look fresco y sofisticadoTIZIANA FABI - AFP
Emma Stone llegó a Venecia para deslumbrar. La actriz de Bugonia -que repite dupla con el director Yorgos Lanthimos luego del gran éxito de Pobres criaturas- deslumbró con su estilo apenas apareció en escena
Emma Stone llegó a Venecia para deslumbrar. La actriz de Bugonia -que repite dupla con el director Yorgos Lanthimos luego del gran éxito de Pobres criaturas- deslumbró con su estilo apenas apareció en escenaSTEFANO RELLANDINI - AFP
La actriz llegó al photocall con un look total black: un minivestido negro con sobrefalda de encaje que combinó con sandalias de taco altísimo. “La oportunidad de trabajar con Yorgos Lanthimos en Bugonia fue un sueño por el material que me trajo: ¡Es divertido, disparatado y lleno de vida! Además, se siente muy relevante para nuestros tiempos”, contó Stone en la conferencia de prensa
La actriz llegó al photocall con un look total black: un minivestido negro con sobrefalda de encaje que combinó con sandalias de taco altísimo. "La oportunidad de trabajar con Yorgos Lanthimos en Bugonia fue un sueño por el material que me trajo: ¡Es divertido, disparatado y lleno de vida! Además, se siente muy relevante para nuestros tiempos", contó Stone en la conferencia de prensaSTEFANO RELLANDINI - AFP
Aidan Delbis, Jesse Plemons y Emma Stone en el photocall de Bugonia. La película, una mezcla de comedia y ciencia ficción, sigue a dos jóvenes obsesionados con teorías conspirativas
Aidan Delbis, Jesse Plemons y Emma Stone en el photocall de Bugonia. La película, una mezcla de comedia y ciencia ficción, sigue a dos jóvenes obsesionados con teorías conspirativasSTEFANO RELLANDINI - AFP
Jesse Plemons, quien comparte cartel con Emma Stone en Bugonia, eligió un traje para la ocasión. Luego, en la conferencia de prensa, habló de su personaje. “El guion que leía mientras estudiaba a Teddy, mi personaje, ya estaba tan vivo que fue más fácil interpretarlo. Sentí que todo estaba en el guion: la está torturando de verdad, a la vez que es muy humano; eso es lo que lo hace interesante", sostuvo
Jesse Plemons, quien comparte cartel con Emma Stone en Bugonia, eligió un traje para la ocasión. Luego, en la conferencia de prensa, habló de su personaje. "El guion que leía mientras estudiaba a Teddy, mi personaje, ya estaba tan vivo que fue más fácil interpretarlo. Sentí que todo estaba en el guion: la está torturando de verdad, a la vez que es muy humano; eso es lo que lo hace interesante", sostuvoScott A Garfitt - Invision
“Cuando leí el guion por primera vez, me cautivó de inmediato su historia, extremadamente entretenida e impactante. Bugonia reflexiona sobre nuestro presente: la humanidad se enfrenta a un ajuste de cuentas y no nos queda mucho tiempo. ¿Cómo podemos negarlo?”, dijo el director griego Yorgos Lanthimos sobre su nuevo film
"Cuando leí el guion por primera vez, me cautivó de inmediato su historia, extremadamente entretenida e impactante. Bugonia reflexiona sobre nuestro presente: la humanidad se enfrenta a un ajuste de cuentas y no nos queda mucho tiempo. ¿Cómo podemos negarlo?", dijo el director griego Yorgos Lanthimos sobre su nuevo filmSTEFANO RELLANDINI - AFP
Julia Roberts le puso un toque divertido a su outfit: la mujer de la sonrisa eterna desembarcó en Venecia compartió su fanatismo por el director de After The Hunt, Luca Guadagnino, enfundada en un sweater con su cara
Julia Roberts le puso un toque divertido a su outfit: la mujer de la sonrisa eterna desembarcó en Venecia compartió su fanatismo por el director de After The Hunt, Luca Guadagnino, enfundada en un sweater con su caraJacopo Raule - GC Images
Eve Hewson desplegó todo su estilo en su llegada al Festival de Cine de Venecia. La actriz eligió un look romántico que elevó con unos lentes de sol retro
Eve Hewson desplegó todo su estilo en su llegada al Festival de Cine de Venecia. La actriz eligió un look romántico que elevó con unos lentes de sol retroAlessandra Tarantino - Invision
La hija de Bono, el líder de U2, no pasó desapercibida: su vestido blanco con estampa floral, sus stilettos y sus lentes de sol resaltaron su belleza
La hija de Bono, el líder de U2, no pasó desapercibida: su vestido blanco con estampa floral, sus stilettos y sus lentes de sol resaltaron su bellezaScott A Garfitt - Invision
La actriz irlandesa es parte del elenco de Jay Kelly, film que forma parte de la competencia en el Festival Internacional de Cine de Venecia este año
La actriz irlandesa es parte del elenco de Jay Kelly, film que forma parte de la competencia en el Festival Internacional de Cine de Venecia este añoSTEFANO RELLANDINI - AFP
Emily Mortimer eligió el negro para su llegada al photocall de Jay Kelly, la nueva película de Noah Baumbach en la que comparte pantalla con George Clooney, Laura Dern y Adam Sandler
Emily Mortimer eligió el negro para su llegada al photocall de Jay Kelly, la nueva película de Noah Baumbach en la que comparte pantalla con George Clooney, Laura Dern y Adam SandlerAlessandra Tarantino - Invision
Riley Keough también es parte del elenco de Jay Kelly y no dudó en posar para los fotógrafos en la previa a la conferencia de prensa. La actriz, nieta de Elvis Presley, eligió un diseño de Chanel
Riley Keough también es parte del elenco de Jay Kelly y no dudó en posar para los fotógrafos en la previa a la conferencia de prensa. La actriz, nieta de Elvis Presley, eligió un diseño de ChanelSTEFANO RELLANDINI - AFP
La actriz italiana Alba Rohrwacher y su par estadounidense Billy Crudup -pareja además de Naomi Watts- en su llegada al hotel Exelsior
La actriz italiana Alba Rohrwacher y su par estadounidense Billy Crudup -pareja además de Naomi Watts- en su llegada al hotel ExelsiorSTEFANO RELLANDINI - AFP
Laura Dern y Alba Rohrwacher se mostraron muy compinches en la previa a la conferencia de prensa de Jay Kelly
Laura Dern y Alba Rohrwacher se mostraron muy compinches en la previa a la conferencia de prensa de Jay KellyTIZIANA FABI - AFP
Alba Rohrwacher dio una clase de estilo con un diseño de Dior
Alba Rohrwacher dio una clase de estilo con un diseño de DiorSTEFANO RELLANDINI - AFP
Rohrwacher combinó el dorado y el gris y lució un conjunto de pantalón y top que marcó la diferencia
Rohrwacher combinó el dorado y el gris y lució un conjunto de pantalón y top que marcó la diferencia STEFANO RELLANDINI - AFP
La pareja compuesta por el director y guionista Noah Baumbach y la actriz y directora Greta Gerwig, muy atentos con la prensa
La pareja compuesta por el director y guionista Noah Baumbach y la actriz y directora Greta Gerwig, muy atentos con la prensa Alessandra Tarantino - Invision
Greta Gerwig también se subió a la tendencia romántica: llevó una falda campana floreada que lució con una camisa blanca y stilettos negros
Greta Gerwig también se subió a la tendencia romántica: llevó una falda campana floreada que lució con una camisa blanca y stilettos negrosAlessandra Tarantino - Invision
Adam Sandler habló en la conferencia de prensa sobre su experiencia con George Clooney en Jay Kelly. “Me emocionó mucho interpretar a un hombre tan dedicado al personaje de Clooney como Ron”, explicó
Adam Sandler habló en la conferencia de prensa sobre su experiencia con George Clooney en Jay Kelly. "Me emocionó mucho interpretar a un hombre tan dedicado al personaje de Clooney como Ron", explicóSTEFANO RELLANDINI - AFP
El director Noah Baumbach, Adam Sandler, Greta Gerwig y Alba Rohrwacher posan en el photocall de Jay Kelly. Clooney se bajó de la presentación a último momento por una sinusitis
El director Noah Baumbach, Adam Sandler, Greta Gerwig y Alba Rohrwacher posan en el photocall de Jay Kelly. Clooney se bajó de la presentación a último momento por una sinusitisScott A Garfitt - Invision
David Heyman, Emily Mortimer, Eve Hewson, Riley Keough, Billy Crudup, Laura Dern, Noah Baumbach, Adam Sandler, Greta Gerwig y Alba Rohrwacher posan para los flashes antes de la conferencia de prensa de Jay Kelly
David Heyman, Emily Mortimer, Eve Hewson, Riley Keough, Billy Crudup, Laura Dern, Noah Baumbach, Adam Sandler, Greta Gerwig y Alba Rohrwacher posan para los flashes antes de la conferencia de prensa de Jay KellySTEFANO RELLANDINI - AFP
Adam Sandler, uno de los protagonistas de Jay Kelly, se mostró divertido en la sesión de fotos
Adam Sandler, uno de los protagonistas de Jay Kelly, se mostró divertido en la sesión de fotosSTEFANO RELLANDINI - AFP
Laura Dern habló de la ausencia de su coprotagonista de Jay Kelly en la conferencia de prensa de la película en Venecia: “Está tan devastado por no poder estar aquí, y nos dio un gran regalo en esta actuación increíble, cruda y verdadera”, sostuvo sobre Clooney
Laura Dern habló de la ausencia de su coprotagonista de Jay Kelly en la conferencia de prensa de la película en Venecia: “Está tan devastado por no poder estar aquí, y nos dio un gran regalo en esta actuación increíble, cruda y verdadera”, sostuvo sobre ClooneyTIZIANA FABI - AFP

