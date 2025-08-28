Venecia, en fotos: del glamour de Emma Stone al look casual y “adulador” de Julia Roberts

Jesse Plemons, quien comparte cartel con Emma Stone en Bugonia, eligió un traje para la ocasión. Luego, en la conferencia de prensa, habló de su personaje. “El guion que leía mientras estudiaba a Teddy, mi personaje, ya estaba tan vivo que fue más fácil interpretarlo. Sentí que todo estaba en el guion: la está torturando de verdad, a la vez que es muy humano; eso es lo que lo hace interesante", sostuvo

Scott A Garfitt� - Invision�