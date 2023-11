escuchar

El paso devastador del huracán Otis por Acapulco dejó hasta el momento 48 víctimas fatales y un número indeterminado de desaparecidos. En las últimas horas, comenzaron a circular rumores acerca del paradero de la actriz Verónica Castro, quien vive en ese balneario de la costa de México y mantiene desde hace días un llamativo silencio en sus redes sociales.

LA NACIÓN se comunicó con diversos medios mexicanos y todos aseguran que la actriz se encuentra fuera de peligro y que, de hecho, no estaba en el país mientras el huracán destruía todo a su paso. La periodista televisiva María Luisa Valdés Doria contó que logró obtener una respuesta vía WhatsApp de la mismísima Castro, quien confirmó que se encuentra en el exterior, a salvo: “Verónica Castro NO está desaparecida, gracias a Dios no estaba en Acapulco en el momento del huracán y se encuentra bien” . En la cuenta en X (ex Twitter) de Valdés Doria puede verse una captura de pantalla del diálogo que entabló con la protagonista de El derecho de nacer.

Para dejar los chismes atrás, Verónica Castro NO está desaparecida, gracias a Dios no está a en Acapulco en el momento del huracán y se encuentra bien! #exclusiva #estasiesexclusiva #Huracan #Acapulco pic.twitter.com/EMRP6oXnOq — Maria Luisa Valdes D (@MaguichaDoria) November 1, 2023

Además, este medio conversó con periodistas de la TV Azteca y de los periódicos El Gráfico y Reforma que aseguran que Castro estaría disfrutando de unas vacaciones en Dubai -otra versión se inclina por Europa- y coinciden en que la diva se encontraba a miles de kilómetros de su casa en Acapulco al momento de la tragedia. Lo que aún no es claro es en qué estado se encuentra su hogar en ese balneario de la costa del Pacífico, pero es altamente probable que haya sufrido grandes perdidas materiales.

Como es sabido que la actriz residía en la zona devastada junto a Sylvia Pasquel -a la que también se daba por desaparecida hasta que sus allegados emitieron un comunicado confirmando que se encuentra fuera de peligro-, las alarmas se encendieron rápidamente. Ante el silencio en redes sociales de la diva mexicana, sus fanáticos emprendieron una intensa y angustiante búsqueda. “Después del paso del huracán Otis no se sabe nada de Verónica Castro, que vive en Acapulco”, escribió Laura Ubfal en Twitter y encendió la mecha para que diversos medios se hicieran eco de aquella preocupación.

La última publicación en las redes sociales de Castro cita el 20 de octubre pasado, cuando la actriz se dirigió a sus seguidores con una tierna recomendación. “Hoy lanza su nuevo disco La Esfinge, después de 9 años de espera llega ‘La Cruel Cantora’ con 12 canciones nuevas. Te lo recomiendo”, escribió halagando al autor del disco, su hijo Cristian Castro. Desde ese momento hasta hoy, la mexicana no se ha pronunciado públicamente en sus redes sociales. Tampoco lo hizo su hijo -con quien la diva retomó relaciones después de algún tiempo distanciados-, que actualmente se encuentra instalado en Buenos Aires.

Coincidir en una misma banca con la primera actriz mexicana #VerónicaCastro (@vrocastroficial quizás la actriz hispana más doblada del planeta), reflexionando sobre lo ocurrido en #Acapulco donde reside la mayor parte del tiempo.



De esas coincidencias y sorpresas de la vida. pic.twitter.com/8RH2rHFuwN — Dayro Reyes (@djreyesa) October 29, 2023

En pleno misterio y mientras sus seguidores siguen a la espera de alguna declaración oficial, apareció una publicación del usuario Dayro Reyes donde se puede ver a Verónica sana y salva junto a él. “Coincidir en una misma banca con la primera actriz mexicana Verónica Castro (quizás la actriz hispana más doblada del planeta), reflexionando sobre lo ocurrido en Acapulco, donde reside la mayor parte del tiempo, de esas coincidencias y sorpresas de la vida”, escribió el joven emprendedor y fanático de la diva mexicana.

Lo cierto es que en medio de especulaciones y teorías, los fanáticos, seguidores y allegados siguen a la espera de alguna comunicación de la artista o de su familia para alejar rumores y confiar en la tranquilidad de su propia voz.

LA NACION

Temas Verónica Castro