Verónica Ojeda contó como vive la cuarentena con Dieguito y lejos de Maradona Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de abril de 2020 • 18:57

Por momentos, la cuarentena se hace difícil de llevar, especialmente para aquellas familias monoparentales. En una charla telefónica con Intrusos , Verónica Ojeda contó como está atravesando estos días sola con su hijo, Dieguito Maradona.

"Estoy muy bien, contenida. Hablo con mi familia y con mi pareja, lo que pasa es que es un tema, es difícil estar sola con tu hijo, es muy difícil", aseguró Ojeda, quien agradece tener un permiso que le posibilita circular periódicamente con el pequeño, que tiene TEL (Trastorno Específico del Lenguaje). "El año pasado yo saqué el Certificado Único de Discapacidad, con eso la obra social me cubre todos los tratamientos que tiene que hacer mi hijo. No me da vergüenza decir que tengo un certificado porque eso me habilita un montón de cosas", contó.

"Dieguito por momentos se pone muy mal porque quiere salir. Aunque agradezco la suerte de contar con un parque divino para que juegue, igualmente con ese certificado tengo la posibilidad de sacarlo a dar una vuelta con la camioneta, por ejemplo. La verdad es que no quiero salir de mi casa, estoy bien acá", agregó.

En estos días, Verónica tuvo que aprender nuevas habilidades. "Aprendí a cocinar, aunque a veces no sé qué cocinarle a Dieguito. Él es selectivo, come muchas milanesas, hamburguesas, yo se las hago caseras pero no es lo mismo".

Respecto al padre del menor, Diego Maradona , la rubia no quiso dar muchos detalles sobre lo que ocurrió puertas adentro cuando vivían todos juntos en México , pero sí aseguró que hoy en día no tienen contacto. "Por respeto a mi hijo no voy a hablar. El día de mañana Dieguito quizá quiere contar lo que pasamos juntos en México", aclaró. "Prefiero quedarme callada, llamarme a silencio. Lo único que te puedo decir es que vine muy dolida, pero nada... la remo siempre y sigo adelante con mi hijo", aseguró. "Siempre trato de hacer las cosas bien como mamá. Para el cumpleaños del nene le mandé la tarjeta, iba a venir pero al final no tuve respuesta", culminó.