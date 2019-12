Verónica Ojeda, durísima con Dalma y Gianinna Maradona

Verónica Ojeda disparó contra las hijas de Diego Maradona Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de diciembre de 2019 • 18:29

Luego de su paso por el living de Susana Giménez junto a su hijo Dieguito Fernando, Verónica Ojeda habló con Intrusos y disparó fuerte contra el papá de su hijo, Diego Armando Maradona, como así también contra Dalma y Gianinna.

"Estoy bien, tranquila. Ya teníamos pactada esta nota desde hace rato. Hace mucho tiempo que no hablo porque quería preservarme y preservar a mi hijo. Dieguito ya tiene 6 años y entiende todo. Es difícil manejar la ausencia del padre pero con la ayuda de los profesionales y mucho amor y paz estoy tratando", le contó Ojeda al cronista de América mientras se retiraba de los estudios de Telefé, en Martínez.

Tras asegurar que hace mucho tiempo que Maradona no ve a su hijo, de hecho "me tiene bloqueada", la exbotinera arremetió contra Dalma y Gianinna. "Es lo que pienso y lo que siento como mamá. Cuando realmente lo necesitan a mi hijo, lo llaman y lo vienen a buscar. Y como Dieguito tiene 6 años, tiene a su mamá que lo va a defender siempre. Siento que lo usan y eso me duele", disparó sin vueltas.

Enseguida opinó sobre la foto familiar que circuló en los últimos días, donde se lo puede ver al astro del fútbol junto a Claudia Villafañe y sus hijas en un evento de la marca de accesorios de Gianinna. "Es su vida, que hagan lo que quieran. Yo estoy haciendo mi vida y estoy súper bien, en paz y tranquila", aseguró.

Sin embargo, después del tape y de varios comentarios de los panelistas del ciclo, Ojeda se comunicó por teléfono con Intrusos para aclarar ciertas cuestiones sobre su visita al programa de la diva de los teléfonos. Frente a las críticas que cuestionaron el haberle hecho decir ante las cámaras al menor que quería ver a su padre, la rubia aclaró: "Jamás le voy a decir a mi hijo lo que tiene que decir. Hace dos semanas que mi hijo está pidiendo por su papá. En el camarín Dieguito lo estaba diciendo, por eso Susana se lo hizo repetir después", explicó.

Luego, Ojeda volvió a repetir que su hijo no tiene contacto con su padre desde hace mucho tiempo. "Lo vio dos veces cuando volvió de México y después nunca más. Teníamos un diálogo muy bueno de padres, habíamos acordado no cortar la relación acá en Argentina, pero después me bloquearon", confesó.

"¿Por qué te fuiste de México?", lanzó Rial, sin filtro. "Los dos tenemos un carácter muy fuerte y yo no estoy acostumbrada a vivir en multitud. Estoy acostumbrada a vivir con mi hijo sola. Que vengan todos sus sobrinos, primos y se instalen durante cinco meses es jodido", advirtió sobre los motivos que provocaron su vuelta al país antes de lo estipulado. E intentando desterrar todo tipo de rumores en cuanto a una reconciliación amorosa en el exterior, agregó: "Yo fui a México para los tratamientos de Dieguito y nada más. No hubo relación con él".

Tras confirmar que está en pareja con un abogado, la rubia contó lo que le dijo a Maradona antes de regresar a la Argentina. "Estoy muy bien, tranquila, pasando por un momento lindo. Yo ya tengo que rehacer mi vida. Antes de irme de México, le dije a Diego: 'piso Argentina y voy a ser feliz y a armar una familia' y se lo dije en la cara. Él me dijo que le parecía bien", aseguró.

Por último, Ojeda se refirió a su pelea con las hijas de "El diez" y, tras aclarar que Dalma ni siquiera conoce a su hermano, contó las verdaderas razones del conflicto con Gianinna. "Ella se enojó conmigo en diciembre del año pasado. Obviamente Gianinna influyó para que Dieguito se reencuentre con su papá. Pero se enojó porque yo subí una foto de ese reencuentro. Me dijo que era algo íntimo y no tenía que haberlo expuesto. Y ahora veo que ella expone las fotos de su hijo con su abuelo en la cancha de Gimnasia. No la entiendo", concluyó.