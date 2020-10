Verónica Varano y su granito de arena para ayudar a Lío Pecoraro

Verónica Varano y su granito de arena para ayudar a su amigo Lío Pecoraro

En medio del tratamiento intensivo que está haciendo Lío Pecoraro contra la leucemia,Verónica Varano dio detalles del estado de salud de su amigo y confesó cómo piensa ayudarlo para superar esta enfermedad.

"Lio es re fuerte y va a salir adelante. Hoy estuve hablando con él. Lo que hay que hacer es ir a donar sangre. Yo estoy tratando de aumentar un poco de peso para poder ir porque necesitás pesar 50 kilos mínimo, así que si Dios quiere ya la semana que viene voy a estar en condiciones de donar", comentó la conductora esta tarde en Confrontados.

Mientras el panel rescataba su actitud, Varano expresó: "Es por un amigo. Es un deber que tenemos todos. Estaría bueno poder hacerlo todo el tiempo". Y, luego, hizo referencia al estado de salud del periodista. "Está muy bien de ánimo. Lio es una persona súper fuerte y esta súper bien cuidado. Lo importante de esto también es la cabeza, tiene mucha gente que lo quiere y bien. Es un sol de persona. Hay que rezar para que todo salga bien", señaló esperanzada.

"Lio es un chico muy sano, muy disciplinado, no toma alcohol, no fuma y eso creo que le juega a favor. Es un chico que hace mucho deporte. Más la atención, más la gente que tiene cerca, su hermosa familia, sus amigos de fierro. A veces la vida te da este cachetazo, pero va a salir", agregó emocionada.

Por último, la actriz contó cómo fue enterarse de la noticia. "Cuando me enteré no podía creerlo. Carlos (Monti) me llamó y ya intuí algo feo, porque él no es de llamar así. Me tuve que sentar en la escalera porque no lo podía creer. Cuando trabajás tantos años con alguien lo que le pasa a la gente también te pasa a vos", concluyó dando a entender la gran amistad que forjó con Pecoraro a partir del ciclo Informadísimos.

