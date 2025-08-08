LA NACION

En fotos: de la emoción de Verónica Varano y la pancita de Eva Bargiela a la incomodidad de Roberto García Moritán

Gustavo Bermúdez debutó en La cena de los tontos y los famosos no quisieron perderse su primera función

En fotos: de la emoción de Verónica Varano y la pancita de Eva Bargiela a la incomodidad de Roberto García Moritán
Como había trascendido hace algunas semanas, Gustavo Bermúdez debutó este jueves en la obra La cena de los tontos, en reemplazo de Mike Amigorena; tras la función, posó con sus coprotagonistas, Martín Bossi y Laurita Fernández
Así, el actor se sumó al elenco conformado por Martín Bossi, con quien ya trabajó en El Host, y Laurita Fernández, su compañera en Los protectores
En la noche de su debut, varios famosos se acercaron a la sala del teatro El Nacional; y entre ellos se encontraba su novia, la actiz y conductora Verónica Varano
La actriz, a pura sonrisa, fue una de las que más aplaudió al final de la función
También estuvo presente el productor de la obra y uno de los mejores amigos de Bermúdez desde la época de Pelito, Adrián Suar
El gerente de programación de Eltrece concurrió junto al director Marco Carnevale, y no pudo evitar responder a los periodistas que se encontraban en la sala sobre su romance con la bailarina Rocío Robles
Otros que disfrutaron de la función fueron Roberto García Moritán y su flamante novia, la modelo y periodista deportiva Priscila Crivocapich, que se mostraron a pura sonrisa
El exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo lo posible por desmentir los dichos de Araceli Salto, la mujer que asegura que fue su amante mientras él estaba casado con Pampita Ardohain
A pesar del frío, Eva Bergiela lució orgullosa su incipiente pancita
La modelo concurrió a la cita con su pareja, el futbolista Gianluca Simeone
Pablo Codevilla convirtió la invitación en una cita romántica con su esposa, Noelí Calvo
El ex de Laurita Fernández, Federico Hoppe, llegó junto a su socio, Ezequiel Corbo
