Lali Espósito está de vuelta en la Argentina después de haber estado casi siete meses en España grabando una serie. Ya de regreso, compartió su felicidad a través de las redes sociales. La cantante publicó un video donde se ve el momento en que se emocionó hasta las lágrimas cuando conoció a su sobrino Beltrán, hijo de su hermano Patricio, nacido en plena pandemia de coronavirus.

El domingo, la artista de 29 años mostró en un posteo los momentos más importantes que vivió este fin de semana. Feliz por volver a su país natal y reencontrarse con su familia, tituló la publicación "Volver a casa", junto a emojis de corazones.

En el primer clip se la ve llegando a nuestro país, feliz por la fragancia a eucalipto de los árboles, el calor del verano, y por tener cerca a sus padres después de tanto tiempo. Recordemos que la cantante viajó a fines de mayo a Madrid, para grabar su participación en Sky Rojo, una serie producida por Netflix.

Una semana antes de que viajara a Europa nació su sobrino Beltrán, pero no pudo conocerlo por el aislamiento social obligatorio. Casi siete meses más tarde llegó el momento de ver personalmente al pequeño y no pudo contener el llanto.

Cuando vio salir del auto a su cuñada cargando el bebé ya le empezaron a brotar las lágrimas. "¡Mirá lo que es por Dios!", exclamó conmovida. "¿Cómo les salió tan lindo este bebé?", bromeó al instante, mientras tomaba con sus brazos a Beltrán por primera vez.

En agosto, Lali dejó entrever su tristeza por estar lejos y no poder ver a su sobrino: "Aún no pude tenerte en mis brazos y me duele el alma. Y te amo tan infinito ya, Beltrán". Sin embargo, ahora podrá disfrutar de las fiestas rodeada de su familia.

Majo Riera, la madre de la cantante, le comentó la publicación con un tierno mensaje: "El hogar, donde no hace falta explicar, donde está la esencia, el amor, lo simple. Bienvenida hija de mi alma. Gracias por siempre volver".