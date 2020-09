Viggo Mortensen: "Lo primero en lo que pienso cuando despierto es en la muerte"

El actor brindó una profunda reflexión en el marco de promoción de su ópera prima, Falling Fuente: Archivo

Viggo Mortensen se encuentra viviendo un momento profesional muy especial: la promoción nada menos que de su ópera prima, que ya había tenido su estreno en el festival de Sundance en enero último. Asimismo, el actor de 61 años recibirá el Premio Donostia en la 68º edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se llevará a cabo entre el 18 y el 26 de septiembre próximo, en reconocimiento por sus 35 años de trayectoria.

El largometraje que marca su debut como realizador es Falling, un drama escrito, dirigido y protagonizado por el actor, en el que interpreta a John Peterson, un hombre gay que se reencuentra con su padre homofóbico para cuidarlo ante un cuadro de demencia. Frente a tal problema de salud, John toma la decisión de vender la granja familiar y mudar a su papá Willis (Lance Henriksen) a Los Ángeles con él y su marido Eric (interpretado por Terry Chen). Ese es tan solo el comienzo de la historia que tiene en su elenco a Sverrir Gudnason, Laura Linney, Hannah Gross, y al cineasta David Cronenberg, con quien Mortensen ha trabajado en los films Una historia violenta, Promesas del Este y Un método peligroso.

Viggo, quien reside en Madrid junto a su pareja y colega, Ariadna Gil, habló con el diario El País sobre Falling y, en tiempos de pandemia, brindó una reflexión muy fuerte.

"Lo primero que recuerdo de niño como concepto fue ver que se moría un perro, un gato, un caballo. Yo le daba vueltas a eso. Y le pregunté a mi madre: 'Si se muere el caballo... ¿vos te morís también? ¿Y yo me muero?'. Y ella: 'Bueno, eso pasa, pero tranquilo, no pasa mucho'. Yo le insistía: 'Pero ¿yo me voy a morir?'. Y ella dijo: 'Falta muchísimo tiempo, no te preocupes'", recordó el actor.

Trailer de Falling, la ópera prima de Viggo Mortensen - Fuente: YouTube 01:55

Finalmente, cuando su madre le dijo que sí, reconoció sentirse enojado. "No me asusté, me enojé. Desde entonces, creo que esto es un tema del subconsciente, cuando me despierto, ya haya dormido ocho horas o haya dormido dos, lo primero en lo que pienso es en la muerte", expresó.

Asimismo, Viggo se refirió a su ópera prima y a la inspiración detrás de la misma. "Esta película tiene que ver con la subjetividad de la memoria y con la poca fiabilidad de la percepción. La memoria es una cosa muy rara, muy falible. Es un cuento que nos contamos. Todos recordamos los mismos momentos de distinta forma (...) nos hace contar a cada uno una historia, y eso tiene que ver con querer controlar lo que pasa a nuestro alrededor. Elegimos lo que queremos recordar y cómo, para controlar lo que pasó. Y lo que somos", le manifestó a la publicación, donde también se explayó sobre la gestación de Falling.

"Estaba trabajando para armar otra película, más complicada que esta, una cosa de época, bastante grande, muchos caballos, una historia de indígenas adaptada de un libro. Pero al no ser en inglés, al no poder meter actores conocidos... era difícil. Además, en esos años estaba trabajando poco como actor porque mi madre estaba enferma, había pasado años con su segundo marido que tenía demencia senil, que es una cosa que en mi familia ha habido mucho, mi tío, mi tía, mi abuelo...Yo había vivido esto de cerca", relató el actor y cineasta.

Con la pandemia ha llegado todo lo imprevisto, nos ha puesto más claro algo que siempre ha estado ahí: que el día a día de la vida es una cosa desconocida Viggo Mortensen

"En la película se trata el tema de qué podemos hacer con los mayores, cómo hacemos para protegerlos. Con la pandemia ha llegado todo lo imprevisto: no puedo ver a mi padre, qué hago si se enferma, etcétera. En realidad la pandemia nos ha puesto más claro algo que siempre ha estado ahí: que el día a día de la vida es en realidad una cosa desconocida. Hay mucha incertidumbre, queremos controlar todo lo que pasa, pero no tenemos en cuenta el azar, lo imprevisto", remarcó.