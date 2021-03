Violeta Urtizberea y el recuerdo de un insólito episodio que vivió con Mex, su papá

Esta tarde, Violeta Urtizberea pasó por el diván de Cortá por Lozano y habló sobre su faceta como madre. Tras asegurar que le cuesta mucho poner límites, la actriz recordó varias anécdotas de su infancia y calificó a su papá, Mex, como un “papá muy moderno para ese entonces”.

Alejada de los medios desde hace un tiempo, Violeta se prepara para debutar con un unipersonal en teatro a fines de julio. “Es una obra de Tamara Tenembaum, un gran desafío donde hago de una niñera. Justo para este momento de mi vida”, lanzó quien desde hace un año y medio está transitando por el camino de la maternidad.

“Lila ya tiene un año y medio y está en una edad de rebeldía. No hace lo que yo quiero, grita, le pega a las cosas, hoy le pegó a la perra, por ejemplo. No sé cómo decirle que no a un bebé, cómo poner los límites es lo que más me cuesta”, reveló la actriz preocupada.

Su confesión la llevó a recordar cómo era su papá Mex con ella. “Mi papá me re ponía límites. Nunca me pegó pero me tiraba de la oreja cuando se pudría heavy y me decía una frase que en su momento yo no entendía: ‘Sé viva’. Lo valoro porque en esa época se usaba mucho el chirlo”, reflexionó.

Tras calificar a su padre como un padre moderno para ese entonces, Violeta aseguró que todo lo que tiene de bueno también lo tiene de impresionable. “Mi viejo se impresiona mucho. Me acuerdo una vez que yo tenía 4 años y era la primera vez que me tenían que sacar sangre. Él me decía que era una pavada, como un mosquito. Cuando llegamos, la señora que me saca sangre le pidió que me tenga el brazo y de repente escucho pum, se había desmayado. Terminamos en una ambulancia, yo sosteniéndole la mano a él. Nunca más se lo llamó para ese tipo de situaciones”, concluyó, entre risas.

