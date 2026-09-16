Ángel de Brito contó cómo habría reaccionado Wanda Nara ante la salida de L-Gante de MasterChef Celebrity

Esta semana, Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante, volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras quedar imputado por presuntas amenazas con armas de fuego y violación de domicilio y ser desvinculado por Telefe de MasterChef Celebrity Argentina. Esto llamó ampliamente la atención, puesto que fue uno de los primeros participantes confirmados y había mucha expectativa por verlo interactuar con su exnovia Wanda Nara. En medio de las especulaciones sobre el verdadero motivo de su salida, trascendió cuál habría sido la reacción de la conductora al enterarse de la noticia.

“La realidad es que lo bajó Telefe”, sostuvo Ángel de Brito en la emisión del martes 15 de septiembre de LAM (América TV). “Me contaron que Wanda se quejó bastante, que quería que lo retengan, pero fue decisión del canal sacarlo”, insistió. “No solo fue por el tema de las armas y los allanamientos, sino también porque les plantó la foto y no le contestaba a los productores. En este momento no está apto para estar en un programa diario, que requiere muchas horas de grabación y después compromisos que hay alrededor de MasterChef, que no es solo ir a cocinar”, advirtió.

"Wanda se quejó bastante, que quería que lo retengan, pero fue decisión del canal sacarlo", advirtió De Brito sobre la reacción de Nara al despido de L-Gante del reality

En este sentido, indicó que fue Wanda Nara quien insistió para que el músico se sumara al reality y que, si bien desde el canal “no estaban fascinados”, accedieron. Sin embargo, los recientes acontecimientos los hicieron cambiar de parecer. De hecho, hasta la propia Nora Colosimo, la madre de Nara, puso en duda la salida de L-Gante del reality, puesto que aseguró que “estaba muy contento” de participar.

Las primeras versiones sobre la salida de Valenzuela estuvieron vinculadas con cuestiones de agenda. En diálogo con LA NACION, su abogado Agustín Rodríguez aseguró que tenía que ver con los shows que el músico tiene pautados, los cuales aparentemente no eran compatibles con las jornadas de grabación. “Están arreglando un tema de fechas”, detalló. El lunes al mediodía el canal se reunió con Valenzuela, pero no llegaron a un acuerdo.

La salida de L-Gante de MasterChef Celebrity

Por su parte, Yanina Latorre dejó entrever en Sálvese quien pueda (América TV) que en Telefe estarían “muy enojados” con L-Gante porque fue uno de los primeros en aceptar la convocatoria y aparentemente fue el único que no habría asistido a las reuniones, ensayos y clases de cocina pautadas para todos los participantes. En este sentido, dio cuenta de que habrían sido sus actitudes y no sus compromisos laborales las que lo habrían sacado de la competencia. “No había ningún tipo de compromiso. Le mandaban mensajes y los respondía al otro día a las cuatro de la mañana. La semana pasada fue la foto oficial a la que estaba citado y no fue. Después de eso, Telefe decide sacarlo”, reveló.

Mike Amigorena fue elegido para reemplazar a L-Gante en MasterChef (Foto: Instagram @masterchefargentina)

Esta semana se confirmó que eligieron a Mike Amigorena como su reemplazo. Junto a él estarán Alejandro Lerner, Campi, “China” Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta. Wanda Nara, por su parte, retomará la conducción y, ante la salida de Donato De Santis, Maru Botana se unirá a Damián Betular y Germán Martitegui en el jurado. Hasta el momento, la fecha de inicio del reality no fue anunciada.