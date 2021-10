Wanda Nara y la China Suárez: amores y escándalos de dos de las argentinas más famosas

Este sábado, un mensaje de Wanda Nara en sus historias de Instagram puso en vilo a sus millones de seguidores y la alarma se extendió también a Twitter. La exmodelo y empresaria fue en tendencia una vez más, y junto al de ella, el nombre de otra famosa argentina se convirtió en uno de los más mencionados del día: María Eugenia “China” Suárez.

Es que para muchos, es mensaje de Nara estaba dirigido específicamente a la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza, que se encuentra por estos días en España. Y aunque hasta el momento no hubo confirmación ni desmentida, en las redes muchos usuarios comenzaron a remarcar las similitudes y las diferencias de las dos celebridades.

Del calzoncillo de Maradona a la pelea con Evangelina Anderson

Nara se hizo conocida en 2006 luego de asegurar que había pasado la noche con Diego Armando Maradona. Con ese antecedente, llegarían algunos espectáculos revisteriles que la cimentaron su aterrizaje en ShowMatch, en los inicios del programa de Marcelo Tinelli en eltrece.

Su gracia y su desparpajo hicieron que se ganara el favor del público, que veía en ella a una persona que le escapaba a la hipocresía y podía reírse de sí misma. Y ella supo aprovechar aquella exposición para conseguir mejores trabajos. De aquella época data su histórico enfrentamiento con Evangelina Anderson; una pelea que, varios años después, parece no tener fin ni explicación.

El primer escándalo de la “chiquitita angelada”

La China Suárez, como muchas de las actrices televisivas de su generación, comenzó su carrera en el gran semillero que fue Chiquititas. Allí, forjó su amistad con Lali Espósito y Cande Vetrano, con quienes luego, en plena adolescencia, compartiría nuevamente elenco en Casi Ángeles, otro de los éxitos de la factoría Cris Morena.

Su primer gran escándalo llegaría apenas unos años después, en 2012, cuando se incorporó a la segunda temporada de Los Únicos, la comedia de eltrece.

Nicolás Cabré y la China Suárez, una ex pareja que mantiene una gran relación por el bienestar de su hija Rufina LA NACION

El programa había tenido como protagonistas durante su primer año a Mariano Martínez, Griselda Siciliani, Nicolás Cabré, y Eugenia Tobal y fue allí que nació el amor entre los dos últimos; un amor que terminó de la peor manera. “Me casé convencida, amé, me enamoré, me equivoqué, no funcionó”, resumía en aquel momento la actriz en una entrevista, que al tiempo de perder un embarazo, descubrió que su marido estaba manteniendo un romance con Suárez.

La relación entre Cabré y la China fue vertiginosa, tanto, que al poco tiempo de estar juntos confirmaron que iban a ser padres. Rufina nació el 18 de julio de 2013.

Europa, romance y traición

Wanda Nara y Maxi López, en tiempos más felices Archivo

Y un día, Wanda hizo las valijas y se fue a vivir nada menos que a Rusia. Se había enamorado perdidamente del futbolista Maxi López, que tras jugar en River, Barcelona y Mallorca, formaba parte del plantel de FC Moscú.

La historia de amor fue tan pomposa como mediática. Se casaron el 31 de mayo de 2008 en la parroquia Santa Elena. Ella, con apenas 21 años, llegó a la cita Rolls Royce modelo 1956 acompañada por su padre, Andrés Nara. Afuera de la iglesia, decenas de agentes controlaban la seguridad. La fiesta, para 200 invitados, fue en el Hotel Alvear.

Wanda ya no era aquella chica que paseaba por los móviles de los programa de chimentos. Su vida había cambiado y ese cambio parecía sentarle muy bien.

Luego vendrían los tres hijos de la pareja, Valentino en 2009, Constantino en 2010 y Benedicto en 2012. Un año después de la llegada del más pequeño, llegaría la escandalosa separación con acusaciones de infidelidad cruzadas.

La palta y la manta de Nepal

La relación entre Suárez y Cabré no prosperó y decidieron separarse en buenos términos. Y tras algunos romances locales e internacionales (estuvo vinculada con el cantante español David Bisbal y el modelo brasileño Marlon Teixeira) llegaría de nuevo el amor; un amor que también surgió en medio del escándalo.

En 2015, la China fue convocada para protagonizar la película El hilo rojo. Su coprotagonista era Benjamín Vicuña, y la química entre ellos fue instantánea. Los rumores de romance no tardaron en salir a la luz, pero las condiciones no estaban dadas como para que pudieran blanquear la relación. Hasta ese momento, Vicuña no había oficializado su separación de Carolina “Pampita” Ardohain, la madre de sus cuatro hijos por entonces.

Benjamín Vicuña y China Suárez en el festejo de cumpleaños de ella Gerardo Viercovich

Si bien no era la primera vez que se hablaba de una infidelidad por parte del actor chileno, esa vez la modelo decidió apersonarse hasta el lugar de la filmación para “sorprender” a su marido. Pero, según contó, la sorpresa se la llevó ella. “Vi lo peor que puede ver una mujer”, “había olor a sexo”, “él estaba desnudo sobre ella”, fueron algunas de las declaraciones que Pampita hizo por aquel entonces en los medios.

La China Suárez y Pampita se saludan al encontrarse, en el restaurante del hotel Enjoy (ex Conrad). revista ¡Hola!

Suárez accedió a dar una entrevista a Intrusos donde negó que estuviera viviendo un romance con el Vicuña y aseguró que cuando Pampita irrumpió en el motorhome, ella estaba comiendo una palta envuelta en una manta que trajo de Nepal. Tiempo después, los dos blanquearían su relación. Tras convertirse en padres de Magnolia, en 2018, y de Amancio, en 2020, la pareja anunció su separación en agosto de este año.

Benjamín Vicuña y la China Suárez, en Terapia alternativa

Enemigos íntimos

A principios de noviembre de 2013, Wanda dejaba Italia, donde en ese entonces vivía junto a López, y llegaba con sus hijos a la Argentina, decidida a terminar su relación para siempre. Se habló de infidelidades y Maxi López fue señalado como el que dinamitó el matrimonio.

La noticia del divorcio, inesperado a los ojos de la opinión pública, desató un escándalo mediático que se volvió imparable cuando el también futbolista Mauro Icardi, sorprendió a todos publicando en su cuenta de Twitter “Wanda te amo”. Los rumores y las especulaciones corrieron como pan caliente en las redacciones de todas las revistas y medios de la farándula, tanto argentina como italiana -la prensa de allá se hizo una panzada con el triángulo conformado por dos futbolistas de la primera división italiana y la blonda modelo-, y Wanda tuvo que frenar las acusaciones de infidelidad que recayeron sobre ella.

“Nunca lo vi fuera de un contexto familiar”, decía ella en su defensa, arguyendo que era amigo de Maxi y por eso siempre salían en grupo. Amigo de Maxi . Ese fue el dato que desató la polémica: Icardi se convirtió en ese momento en el paradigma del hombre que le roba la mujer a un amigo. La desmentida no duró mucho. Al poco tiempo, el viajó al país para encontrarse con ella y desde entonces, no se separaron nunca más, hasta este sábado.

Junto a él, Wanda volvió a pasar por el registro civil y con el tiempo se convirtió en su representante. En 2015 nació la primera de las hijas de la pareja, Francesca, y un año más tarde, Isabella.